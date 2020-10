Con fuertes vientos y lluvias, el huracán Zeta tocó tierra en la costa de Luisiana

El huracán Zeta impactó este miércoles en el sur de Estados Unidos convertido en un fenómeno de categoría 2 (de una escala de 5), llevando vientos peligrosos y grandes olas a Luisiana, mientras los residentes de Nueva Orleans se preparaban para posibles inundaciones.

El huracán se debilitó al moverse hacia el sureste de Misisipi pero aún cargaba vientos de hasta 145 km/h la noche del miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH), en su boletín de las 03H00 GMT.

Current conditions in Cut Off @ the Cut Off Youth Center #Zeta pic.twitter.com/LUA5mGqq1r