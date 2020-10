https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Maradona habló del juego actual

Para Diego, Messi y Ronaldo están un escalón arriba

Maradona se afirmó en su impresión de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo "no tienen comparación, porque no hay en el mundo un jugador que puede realizar en una cancha la mitad de lo que ellos hacen", durante una entrevista concedida a la revista deportiva francesa France Football, con motivo de cumplir este viernes 60 años.

Maradona cuando lo dirigió a Messi en la Selección Argentina. El campeón del mundo en México 1986 volvió a elogiar a la "Pulga" y también a Cristiano Ronaldo. Crédito: Archivo

Este semanario deportivo, que nunca pudo entregarle el Balón de Oro a Maradona porque en sus tiempos en Barcelona y Napoli ese premio no era otorgado a futbolistas nacidos fuera del continente europeo, pero en los tiempos modernos le otorgó seis a Messi y cinco al portugués Ronaldo, remarcó que es la primera entrevista que le realiza a Diego en el último cuarto de siglo. "Messi y Ronaldo están un escalón por encima de los demás. No hay ni un solo jugador en el mundo que logre realizar ni la mitad de lo que ellos hacen", apreció durante la entrevista publicada por la revista especializada más prestigiosa del mundo, que se sumó así a los homenajes que hasta el viernes le realizan a Maradona, que se encuentra en observación a raíz de un contacto estrecho con coronavirus. El medio francés le pidió a Maradona que le contara qué sueño quisiera cumplir al momento de apagar las velas de sus 60 años de vida y en tono jovial el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata aseguró que, aunque es utópico, "quisiera poder marcarle otro gol a los ingleses, con la mano derecha esta vez", en referencia al que con la izquierda le anotó a los británicos en el Mundial de México 1986. Este reconocimiento a Maradona se manifestó en una edición especial publicada este miércoles por France Football, en la que aparece el crack argentino con la camiseta del seleccionado albiceleste en su época de futbolista y un título que lo resume todo: "Diego es grande", con ese doble significado de edad y grandeza. "Hoy tengo la sensación de haber dado placer y diversión a la gente que venía a verme a un estadio o por televisión", indicó, pero inmediatamente volvió a la actualidad para reflejar que esta "pandemia de coronavirus es un golpe muy duro para todos los pueblos de América Latina". Tenés que leer Maradona y Di Stéfano, nominados para "el equipo de los sueños" En el final recibió y contestó una pregunta lógicamente obligada por el medio que lo entrevistaba, respecto de que opinaba sobre la estrella francesa de la actualidad, el delantero de París Saint Germain, Kylian Mbappé. "La verdad que es un jugador fantástico, pero todavía sigue siendo un chico (tiene 21 años), y por eso debe tener cuidado con los defensores que lo castigan duro y pueden acabar con sus tobillos, ya que aunque sea tan reconocido, su carrera recién está comenzando", le recomendó Maradona al compañero de los argentinos Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi en el equipo de la capital francesa. Con información de Télam Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

