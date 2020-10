"Pedí que no le hicieran trabajo de campo a Baigoría, porque es policía y nos conoce"

La primera vez que escuchó hablar Baigoría fue en diciembre de 2015, cuando lo enviaron a Corrientes para hacer un operativo con Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Me dicen que en Santo Tomé hay un policía de apellido Baigoría que tiene un servicio de grúas, que tendría familiares peruanos y una cocina de cocaína”. El textual le pertenece al comandante principal de Gendarmería Nacional (GNA), Raúl Alberto Sangiuliano, quien declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en uno de los juicio por narcotráfico más importante de los últimos años.



Sangiuliano trabajó en la provincia entre enero de 2014 y diciembre de 2017 y aunque no estuvo para cuando la banda fue desbaratada en abril de 2018, fue uno de los artífices para que ésto ocurra. De hecho, por su buen desempeño, actualmente se encuentra al frente del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería en Buenos Aires.



“Cuando me hice cargo de la Unidad, llegué con un grupo de suboficiales nuevos, eran seis nomás. Pregunté qué investigaciones se estaban desarrollando y me entrevisté con el fiscal federal (en ese entonces estaba solamente el Dr. Walter Rodríguez) y le dije que quería trabajar. Y si bien en principio veníamos operando muy bien el narcomenudeo, hubo tres situaciones que me llevaron a pensar que algo estaba pasando”, dijo acerca de sus primeras impresiones en su nuevo destino.

Tenés que leer



Confianza quebrada



Entonces “reuní al equipo investigativo de la unidad y les dije que me llamaba la atención que las investigaciones empezaban bien, pero se iban perdiendo”. Ellos “me manifestaron que estaban acostumbrados a trabajar de otra manera. Y yo les dije que estamos en Santa Fe, una provincia muy complicada en materia de narcotráfico. Y les pregunté: ‘¿Cómo trabajan ustedes?’. Me dijeron que con ‘informantes’. Y les dije que yo no trabajaba así, que no lo iba a permitir y que el que no estuviera de acuerdo se acercara a mi oficina para hablar de un traslado. Pero nadie se fue”.

Sin embargo “ya había algo..., no tenía la confianza de cuando me hice cargo”. Entonces “preferí armar una brigada limpia”, dijo en relación a un grupo de novatos que fue formando a paso redoblado.



Sangiuliano recordó que “el hombre de confianza” en ese entonces era el sargento Sosa (Damián Omar), hoy detenido y acusado por encubrimiento, junto a sus camaradas los cabos Santiago Alejo y Jorge Britos. Y que a partir de las sospechas que surgieron en torno a su desempeño “definí que tenía que dividir la unidad y comencé a trabajar con gente nueva”.



A propósito de Sosa, dijo que “tenía varias propiedades” y que “llamaba la atención porque somos gendarmes y el gendarme no cobra mucho”. En cambio él “tenía una quinta en Villa California, un departamento arriba de la casa de los suegros, un lavadero (de autos) y siempre andaba movilizado en vehículos. Hacía una ostentación que otros compañeros no podían”, resaltó.



Taller “El Sultán”



Sin dudas el momento más curioso de su exposición fue cuando Sangiuliano contó cómo consiguió el primer número de teléfono del policía santotomesino Edgardo Oscar Baigoría, que fue el primero en una serie de escuchas que permitieron abrir la trama de negocios ilegales y la corrupción hacia adentro de las fuerzas nacional y provincial.



Un día “pasé por el taller (“El Sultán” de Santo Tomé) a pedir un celular”, dijo el testigo. Aclaró que lo hizo “de encubierto” pero “con mi vehículo particular” y reconoció que paró y entró porque “el taller estaba abierto”, lo cual no era habitual. “Entré y me dieron un celular”, dijo.