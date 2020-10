https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 29.10.2020 - Última actualización - 19:00

18:58

$ 26 mil la tonelada El precio de la soja se mantuvo en Rosario

El precio de la soja disponible se mantuvo en $ 26.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el trigo disponible marcó una baja de US$ 5.

De esta forma, la oferta en dólares por la oleaginosa se ubicó en US$ 332 la tonelada, mientras que un comprador no tradicional ofreció US$ 335.

Para la próxima campaña, la entrega en marzo se pactó a US$ 260; mientras que abril y mayo se ubicaron en US$ 265.

Por el maíz disponible, la mejor propuesta de compra se mantuvo en $ 14.500 la tonelada -equivalente a US$ 185-, precio que también se verificó en las posiciones noviembre y diciembre.

En cuanto al segmento de la campaña 2020/21, para la entrega en marzo la mejor oferta alcanzó los US$ 173; abril y mayo, US$ 165; junio y julio, US$ 155; y agosto, US$ 150.

En cuanto al trigo con entrega en noviembre y diciembre, el precio cayó US$ 5 hasta los US$ 200 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 370, la cebada a US$ 160 y el sorgo a US$ 195.

Con información de Telam