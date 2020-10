https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.10.2020 - Última actualización - 19:33

19:31

Para lo que resta de 2020 y 2021 El sector textil, indumentaria y calzado confirma inversiones por U$S 350 millones

Empresarios de la cadena de valor textil, indumentaria y calzado ratificaron hoy proyectos de inversión por US$ 350 millones para lo que resta de 2020 y 2021, durante una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y representantes de los trabajadores, como parte del Acuerdo Económico y Social.

Durante el encuentro se trabajó en la importancia de acceder a financiamiento para generar un mayor estímulo de la demanda y la generación de alternativas virtuales para la comercialización de los productos finales de la cadena de valor, se informó oficialmente.

También se analizó cómo potenciar el papel del Estado como demandante de los bienes producidos por la cadena y se conversó sobre la inserción internacional del sector, en un entorno mundial caracterizado por la creciente certificación de calidad de los productos.

Estas mesas de trabajo están orientadas a brindar soluciones en el corto plazo, y generar políticas de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenido de estos sectores de alto componente de valor agregado local en su cadena de valor y de plataformas de exportación hacia el mundo.

“Es el momento para empezar a trabajar con propuestas de largo plazo para pensar el desarrollo de esta década. Este Acuerdo Económico y Social nos debe permitir construir, a partir del diálogo, los consensos necesarios, con el eje en la producción y el trabajo”, resaltó Kulfas.

Respecto del sector textil en particular, el ministro aseguró estar "convencido de que esta cadena tiene la capacidad de demostrar cuál es el objetivo: más producción y más trabajo".

Los participantes acordaron un nuevo encuentro para la semana próxima en el que se discutirán los ejes de la agenda de desarrollo y Kulfas convocó también a otros sectores a sumarse

para "generar un acuerdo amplio, ambicioso, que permita proyectar más inversiones, más puestos de trabajo, más producción".

Durante el encuentro, los empresarios ratificaron las inversiones previstas para el período 2020-2021 por un total de US$ 350 millones, de los cuales U$ S 100 millones corresponden a 2020 y 250 millones para el 2021.

"Esta inversión supera ampliamente las realizadas en los últimos años, ya que sumaron US$ 64 millones en 2019, US$ 130 millones en 2018, US$ 150 millones en 2017 e incluso la realizada en 2011 de US$ 200 millones, lo que representa la más alta para el sector en los últimos diez años", se explicó desde la cartera productiva.

Kulfas estuvo acompañado por los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; de Trabajo, Marcelo Bellotti y de Política Económica, Haroldo Montagu.

Por el sector privado participaron Javier Chornik, de la Federación Industrial Textil de Argentina (FITA); Luciano Galfione, de la Fundación Protejer; Claudio Drescher, de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y Fernando De Vito, de la Cámara del Calzado.

También fueron de la partida José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines; Luis Bellido, del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil; Walter Albornoz, de Sindicato del Calzado y Patricio Lewich, del Sindicato de Cortadores.

“Estas cadenas tienen instrumentos para exportar más e insertarnos en el mundo, y también para generar dólares de manera genuina, necesarios a la hora de pensar en estimular las exportaciones”, analizó el secretario de Industria.

Schale destacó que “no hay en la industria nacional actividad que tenga la capacidad de multiplicación del valor productivo como es esta cadena textil, indumentaria y calzado”.

En este sentido, el secretario Bellotti sostuvo que existe "una riqueza de iniciativa que tienen los trabajadores y empresarios para generar desarrollo que permite poder transitar este momento y ver en el corto tiempo una recuperación sostenida de la economía con empleo formal registrado".

"La cadena textil, indumentaria y calzado genera mucho empleo y consumo, y nuestra preocupación desde el Ministerio de Trabajo es generar no solo empleo sino ingresos de calidad”, afirmó el secretario de la cartera laboral.

A su turno, el secretario Montagú expresó que desde el Ministerio de Economía se plantean cinco ejes vinculados a estabilidad, soberanía, inclusión, dinamismo y federalismo, a los cuales el sector aporte en todos.

Con información de Telam