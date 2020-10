Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Algunos tienen coronita

MARTA SNAIDERO

"¿Podrían explicar por qué Maradona, un ciudadano más de este país, puede festejar con más de 10 invitados su cumpleaños? Al que por noticias asistirán quienes deben ingresar a Buenos Aires. Gracias por el espacio".

Mejor calidad de vida

SILVIA SPULER

"En Santa Fe se vive cada día peor. No se qué opina el Sr. intendente de los malos olores en la ciudad, originados por los derrames cloacales que se producen por la saturación que provocan los nuevos edificios. Tampoco se puede caminar con tranquilidad por la basura que hay las calles. Estoy cansada. Y como yo, mucha gente. Por suerte no hay turismo, se encontrarían con una ciudad que no tiene calidad de vida".

Hartazgo

UN LECTOR

"¡Cuánto daño hacen, psicológicamente hablando, los programas políticos de la televisión! Si los productores de esos canales supieran el hartazgo que generan esas discusiones, cambiarían ese formato. Es realmente tóxico ver discutir personas que hablan todos al mismo tiempo, no se entiende nada, pero además no se escuchan, no valoran sus argumentos, sino que como loros cada uno repite lo suyo sin escuchar al otro. Increíblemente un día me di cuenta de que ya no quería ver tanta televisión cargada con mensajes venenosos y dediqué más tiempo a la lectura. Creo que es tan saludable y potencialmente más educativo que mirar programas televisivos donde se pelean como chanchos".

Reemplazantes

RAMÓN CASTRO

"Los maestros reemplazantes saben muy bien que cobran solo cuando trabajan. Mis sobrinas comenzaron a ofrecerse como maestras particulares y atendían de 1 a 2 niños por vez para hacer las tareas que les enviaban virtualmente. En ratos libres se pusieron a hacer barbijos y los vendieron y una de ellas hacía y vendía a los vecinos empanadas o postres, pero se las arreglaron como en tiempo de clases cuando no tienen reemplazos".

Falta de luz

DELIA DI COSIMO

"Vecina de 4 de Enero entre Crespo e H. Yrigoyen: estoy harta de reiterar al 0800 un reclamo por falta de luz a mitad de cuadra (reclamo N° 45766). Molesto por enésima vez al diario, con la esperanza de que se haga el milagro de la luz. Durante la tormenta del día 19 se produjeron chisporroteos que parecían fuegos artificiales y caían hasta la calle, lo cual es señal de que hay algún cable cortado. Espero que no ocurra una desgracia".