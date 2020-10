Unión tiene siete días para descubrir la vacuna

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Debutó el "Vasco" Azconzábal como DT en reemplazo de Leo Madelón y el Tate perdió de local por la Copa Sudamericana 1 a 0 contra el Emelec de Ecuador. En siete días. en Guayaquil, se jugará la revancha en una ciudad donde no hay altura. Deberá mejorar mucho Unión en poco tiempo si quiere clasificar.

Un error casi amateur. "Nunca para adentro", enseñan siempre los entrenadores de las divisiones inferiores. Un accidente del chico Vera lo habilitó a Barceló (estaba en off side parado adelante de arquero) y el ex Patronato simplificó todo ante el achique desesperado de Moyano. Un golpe letal en Santa Fe. Crédito: Gentileza Conmebol

En tiempos de Covid y pandemia, el Unión del "Vasco" Azconzábal se tomó demasiado a pecho la recomendación del "distanciamiento" y se lavó las manos a la hora de comprometerse con la pelota. Recibió un duro golpe de local, perdiendo con un limitado Emelec de Ecuador (está a seis puntos del descenso y salió de su país insultado por los propios hinchas del "Azul Eléctrico"). Lo peor que le puede pasar a un ciclo nuevo que arranca es besar la lona como lo hizo Unión ante los ecuatorianos, porque si algo no se discute es la justicia del resultado. Claro que esta vez no "ganó el mejor", como reza el dicho. Ganó Emelec, el menos malo de los dos.

¿Qué se puede entender como positivo?: que perdió por el "mejor" de los peores resultados con el 0-1 y que el rival no es ningún "cuco". Pero, claro, el problema no es el rival de turno (en este caso Emelec) sino directamente el propio Unión. Si la idea es darle continuidad a la mayoría de los nombres que puso ayer pensando en la revancha, lo mejor que le podría pasar a algunos players de Unión es jugar el domingo contra Arsenal, porque está claro que le falta fútbol, juego asociado, entendimiento. Si no mejora, habrá regalado 500.000 dólares y la chance de avanzar en una llave que parecía accesible.

Lo que se vio en campo no fue nunca un equipo sino un rejuntado de muchas cosas, incluído ganas y voluntades, elementos demasiados básicos para el fútbol profesional de estos tiempos. Sin ideas, sin patrón, sin estilo, algo que para muchos podía resultar previsible en el inicio de un proceso nuevo, con un técnico nuevo y una idea totalmente distinta a la que se venía usando con Madelón. Y en esa confusión, más allá de las excursiones desesperadas de Blasi por derecha, tampoco hubo lugar para alguna reacción hormonal.

Los cambios, todos tardes y a granel, colaboraron con el "kilombo" que era el equipo, aunque dejando dos certezas en el Mundo Unión: Carabajal "rengo" debe jugar y KIevin Zenón por condición física debe arrancar, aunque se "funda". Todo eso será tema de discusión para la revancha.

Acaso lo más preocupante fue la sensación de vulnerabilidad de la cueva y la inexistencia de los dos "5", el uruguayo Assis y Nery Leyes (quedo en cancha porque lo pidió el DT como refuerzo). Para jugar al fútbol hay que armar aunque sea una sociedad, como mínimo. Y, desde el vamos, estaba claro que Cañete no tenía socios. Al "bajarse" automáticamente el "Cuqui" Márquez, quedó desconectado y solitario.

Insisto: no ganó el mejor, ganó Emelec que fue el menos malo de los dos. Con poquito y aprovechando el grosero error de Vera (la pellizcó para atrás, algo que no indica ningún libro en el área propia) que habilitó a Barceló, los ecuatorianos fueron más que Unión. Se animaron, porque el dueño de casa los dejó agrandar, a tocar tres veces seguida la pelota. Y hasta lo pudieron liquidar la chapa en el final con el 2-0 sino fuera porque Moyano le achicó todo el ángulo de remate a Ordóñez en la última pelota de la noche.

La sensación es que Unión no enfrentó ni perdió con ningún cuco y que el 1-0 deja todo abierto para la revancha del jueves que viene, a las 19.15, en la calurosa Guayaquil ante el Emelec. Pero deberá mejorar mucho de esta pobre señal de ajuste que dejó el debut del "Vasco" Azconzábal en el vacío 15 de Abril.

Para un técnico que llegaba a un club en modo Madelón con tres años y medio de crecimiento futbolístico lo peor que le podía pasar era recibir este nocaut en el primer round. Pero también es cierto que hay formas y formas de perder. Y Unión perdió con la peor de las recetas, dejando casi nada para destacar. Demasiado frío, muy vacío. Se tomó a pecho el distanciamiento del Covid-19, se lavó las manos a la hora de manejar la pelota y le puso, por ahora, tapa-bocas al grito de gol de su gente. No tiene más tiempo para hacer cuarentena. Le quedan siete días para descubrir la vacuna que lo salve en Guayaquil.

Síntesis

Unión (Argentina): Moyano; Vera, Blasi, Nani y Corvalán; Cañete, Assis, Leyes; Cabrera, Troyanski y García.

DT: Juan Manuel Azconzábal

Emelec (Ecuador): Ortiz; Caicedo, Leguizamón, Mejía y Bagüi; Arroyo, Rodríguez, Carabalí y Rojas; Cabezas y Barceló

DT: Ismael Rescalvo

Gol en el primer tiempo: a los 42 m. Barceló (E)

Cambios: a los 21 m. Kevin Zenón por Cañete (U) y Comas por Assis (U); a los 34 m- Luna Diale por Cabrera y Carabajal por Vera (U); a los 37 m. Ordóñez por Barceló (E); a los 42 m. Rodríguez Perlaza por Cabezas y Cevallos por Rojas (E); a los 43 m. Machuca por García (U).

Estadio: 15 de Abril

Juez: Andrés Cunha (Uruguay)

Asistentes: Roberto Cañete (1) y José Cuevas (2), Paraguay