El zurdo registra dos pasos por la entidad de Florencio Varela. En su primera etapa, jugó 62 partidos. Se fue a Colombia, volvió y agregó otros 48 partidos con la camiseta del Halcón. Hoy, titular indiscutido en Colón.

Sensaciones "raras". Encara el zurdo Rafael Delgado en Florencio Varela contra su ex club, Defensa y Justicia. Fue en febrero de este año, imagen que se repetirá este domingo. Crédito: Archivo

El lateral izquierdo de Colón y un partido especial ante el "Halcón" Rafael Delgado no se olvida de Defensa: "Jugué muchos años y le tengo aprecio"

Sin dudas que para varios será "muy especial" el partido Defensa y Justicia-Colón de este domingo a las 11 en Florencio Varela. Ejemplo: si llegaran a jugar Ema Brítez o Nico Leguizamón, en el equipo de "Valdanito" Crespo. Pero, en el caso de Rafael Delgado, lo será de manera contundente. Es que el zurdo, que habitualmente marca punta o presiona arriba en la banda, dará una mano como stopper por izquierda en el equipo del "Barba".

Con pasado reciente vistiendo la camiseta del "Halcón", Rafael Delgado habló con "Diez en Deportes" por LT10 sobre el inicio del torneo y las expectativas que se generan en el mundo Colón, y comenzó destacando: "Defensa es un club donde jugué muchos años y le tengo mucho aprecio. Lo conozco muy bien, me reencontraré con amigos y mucha gente conocida. Ya pasó lo del prolongado receso y ahora tenemos que tratar de iniciar el campeonato de la mejor manera. Estamos en un momento muy bueno, entrenamos muy bien, mostramos solidez, que podemos convertir, pero arranca el torneo y hay que demostrarlo ahí. Estamos bien y hay que comenzar con el pie derecho".

En la misma charla previa a la vuelta oficial del fútbol en pandemia, el zurdo explicó qué cambió en Colón con el regreso de Eduardo Domínguez, y analizó: "Cada técnico tiene su forma de entrenar, sus maneras. Con Diego Osella hacíamos cosas buenas pero no podíamos terminar los partidos con la intensidad de los primeros tiempos aunque no fuimos un desastre. Con Racing y Boca jugamos buenos partidos, atacamos bien, pero no pudimos lograr aunque sea anotar un gol".

Luego, habló de la idea de Domínguez y afirmó: "En los partidos de preparación nos salió bien, esperemos que con la ayuda de Dios podamos trasladarlo a la Copa. Defensa es un equipo que viene proponiendo, nosotros apostamos a mantener la solidez defensiva, y aprovechar la velocidad de Wilson Morelo, Chancalay, Facundo Farías... Tenemos que aprovechar los espacios que dejará el equipo rival cuando esté atacando".

El ex Defensa habló de los objetivos de Colón e indicó: "Queremos crecer, formar la solidez que tanto se remarca. Estamos ilusionados con ir partido a partido y pelear lo más arriba posible. El torneo es nuevo, todos estamos atravesando lo que ocurrió con la pandemia. Tenemos que ir viendo cómo se dará el torneo. Hay equipos que juegan Copa pero están acostumbrados a jugar doble competencia, querrán pelear todo. Nosotros tenemos que pensar en nosotros".

"Valdanito" está conforme

Hernán Crespo, entrenador de Defensa y Justicia, valoró el triunfo de su equipo ante Sportivo Luqueño en Paraguay por el encuentro de ida de los 16avos. de Final de la Copa Sudamericana. "Creo que el equipo mantuvo una línea, una idea y eso nos llevó a revertir un resultado. A pesar de empezar abajo en el primer tiempo lo pudimos dar vuelta, algo que no es fácil en suelo latinoamericano", sostuvo.

"Estoy conforme, porque estos chicos lo que tienen lo dan y eso es enorme. Veníamos de un golpazo la semana pasada y revertirlo en un campo difícil, yendo de atrás en el resultado, eso muestra que este es un grupo fuerte, y me llenan de orgullo estos chicos", sentenció.

"Hay cosas que hay que interpretar y saber. Está claro que hemos jugado con mucha gente que está haciendo sus primeras armas en el fútbol, tienen poco rodaje, están haciendo sus primeras experiencias y eso hace que tengamos que convivir con algún error puntual. Más allá de algún error, la actitud del equipo me gustó, de seguir queriendo jugar siempre, de intentarlo. Salvo el gol y el cabezazo del final, el resto fue todo jugadas nuestras. Me quedo con que el equipo está de pie", aseveró.

"Uno siempre cree que su idea puede ser la mejor, pero entiende que nada es infalible. El equipo intenta jugar, se siente cómodo de esta manera, se identifica con este juego. Ellos intentan hacer las cosas lo mejor posible y eso es lo más importante para mí".

"El equipo tuvo chances para aumentar el marcador y hay un rival que juega, pero si vamos a analizar el desarrollo, el resultado nos quedó corto", culminó Crespo.