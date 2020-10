https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 30.10.2020 - Última actualización - 13:32

12:05

El gobierno provincial y municipal de Santa Fe evaluarán el miércoles las medidas a tomar de cara a la temporada de verano. Y analizarán si es posible abrir las colonias de vacaciones, en medio de la pandemia.

La opinión del pediatra del Hospital de Niños "Orlando Alassia" Pablo Ledesma: "Si se abren las colonias de vacaciones, hay que abrir primero los colegios"

La semana que vienen está previsto que el gobierno provincial junto a la Municipalidad de Santa Fe avancen en reuniones para analizar las distintas alternativas posibles en medio de la pandemia respecto de las actividades al aire libre que puedan llegar a habilitarse o no en la ciudad. Unas de ellas son las playas y otras son las colonias de vacaciones.

La primera reunión se llevaría a cabo el próximo miércoles, según le anticipó a El Litoral el ministro de Gestión Pública provincial, Rubén Michlig.

En ese marco, y para contar con una mirada desde el punto de vista sanitario, El Litoral consultó al pediatra Pablo Ledesma, miembro del directorio del Hospital de Niños "Orlando Alassia", quien advirtió en primer término que "los niños son portadores y a la vez transmisores de Covid-19, y ese es el riesgo".

"Todavía está en la discusión la apertura o no de las escuelas -dijo luego Ledesma-. Desde el punto de vista sanitario, no veo diferencia entre éstas y las colonias de vacaciones. En ambas se deben tener estrictos protocolos, medidas sanitarias y cuidados extremos".

Más adelante, el pediatra reconoció que "hay opiniones diversas al respecto". Algunos piensan que se deberían reactivar esas actividades y otros piensan que hasta que no llegue la vacuna contra el Covid-19 no deberían hacerlo. "También nos han consultado acerca de si se debe habilitar o no la práctica deportiva en menores de 12 años", mencionó Ledesma.

"Así como se ha planteado la posibilidad de volver a las clases en lugares abiertos, también se puede plantear volver a las actividades deportivas en lugares abiertos, o en lugares bajo techo pero amplios", dijo el pediatra. "Si se sigue un estricto cumplimiento de los protocolos, sería factible. Lo que ocurre es que en niños chicos es más difícil que ello suceda, porque es más complicado controlar que mantengan distancia. Esa es una explicación de la gran propagación de las enfermedades respiratorias durante el invierno entre los chicos -ejemplificó-. Se pasan la mano por la cara y luego se abrazan. Eso es complicado porque allí están los mecanismos de contagios".

Por último, Ledesma dijo que "si se discute abrir las colonias de vacaciones, primero se deberían abrir los colegios. El mundo lo está haciendo. Francia dispuso desde hoy hasta diciembre un nuevo confinamiento, pero con colegios abiertos", ejemplificó sobre el final de la entrevista.