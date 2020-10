https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con la adaptación radial de Orson Welles de "La guerra de los mundos" Se cumplen 82 años del pánico desatado por la "invasión alienígena" en Estados Unidos

El 30 de octubre de 1938, gran parte de la población de Estados Unidos fue presa del pánico al escuchar la emisión de CBS Radio en la que se narraba una invasión extraterrestre que comenzó en el estado de Nueva Jersey.

Lo que no sabían era que se trataba de una adaptación radiofónica de la novela "La guerra de los mundos" realizada por Orson Welles por el día de Halloween. Este viernes se cumplen 82 años de esta mítica emisión histórica de una historia ficticia, pero que fue tomada como una narración apocalíptica real.

El actor y director, que por aquel entonces tenía 23 años, creyó antes de la locución que a los oyentes no les gustaría escuchar una dramatización tan poco probable, pero no solo no fue así, sino que la historia fue contada de tal manera que muchos la creyeron como cierta.

Esto demostró el poder que tienen los medios de comunicación y su influencia en la población, y muchos consideran esta ficción como una involuntaria forma de hacer fake news que solo pretendía entretener. Sin embargo, muchas personas no escucharon la introducción del programa donde aclaraban que la locución era una adaptación de la novela de H. G. Wells.

Ellas sintonizaron la emisión cuando ésta ya había comenzado, lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey (donde supuestamente se habrían sucedido los incidentes. La comisaría de policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos.

El programa duró casi 59 minutos. Los primeros cuarenta correspondieron al falso noticiero, que terminaba con el locutor en la azotea de la CBS falleciendo a causa de los gases y seguía con la narración en tercera persona del profesor Pierson, que describía la muerte de los invasores.

Al día siguiente hubo protestas exigiendo responsabilidades, la cabeza del locutor y una explicación: el propio Orson Welles pidió perdón por la broma de Halloween, considerada una burla por los oyentes. Lo cierto es que “La Guerra de los Mundos” catapultó la carrera de Welles y muchos consideran que se trató del primer caso de fake news.

