Stephen Silas es el nuevo entrenador de Houston Rockets

El entrenador Stephen Silas, que era asistente de Dallas Mavericks, es el nuevo técnico de Houston Rockets, la franquicia de James Harden, confirmó este viernes la prensa estadounidense.



Silas, de 47 años, reemplazará a Mike D'Anton, y tendrá su estreno como entrenador en jefe aunque suma 19 temporadas en la liga como ayudante habiendo trabajado en Charlotte Hornets, Cleveland, Cavaliers, Golden State Warriors y Dallas Mavericks.

Paul Silas became a first-time NBA head coach in 1980.



40 years later, his son, Stephen Silas, will become a first-time NBA head coach with the Rockets. pic.twitter.com/eF0vn8WtXf