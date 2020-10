https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.10.2020 - Última actualización - 13:52

13:46

La actriz relató cómo fue el robo en sus redes sociales La China Suárez fue víctima de un robo en Chile junto a sus hijos

La China Suárez se dirigió a sus millones de seguidores para relatar el robo que sufrió en el Parque Arauco de Santiago de Chile cuando se encontraba con su bebé, Amancio y sus dos hijas, Rufina (7) y Magnolia (2).

“Me encantaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. No nos hicieron nada, estamos bien. Me robaron en el mall Parque Arauco la billetera entera con todos los documentos, los carnets de la obra social, las tarjetas… Y les quiero pedir por favor que si alguien llegar a encontrar algún documento de mis hijos o mío, por favor me contacte. Por otro lado, les voy a mostrar una foto de dónde nos robaron en el mall”, comenzó contando la actriz.

Y continuó: “Vi quién era. Están usando una modalidad que me dijeron que se están como aprovechando de eso, que es que te empujan, te distraen… Yo estaba con mis tres hijos sola y evidentemente, ahí vieron la posibilidad. Hay que ser muy mala persona para robarle a alguien, y encima con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más”, explicó.

Después, la actriz describió cómo fue el momento preciso del robo: “Una chica que se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo, sin barbijo o mascarilla. Y él le dijo: ‘Hay mucha gente arriba del ascensor, tenés que bajar’. Ella bajó, me empujó, y me distraje cuando dijo eso. Y me pareció raro el empujón con tres chicos… No sé, me pareció muy raro, encima en medio de una pandemia. Me fije y me había robado la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos, que si hubiese habido alguien ahí probablemente la hubiesen agarrado. Hay cámaras de seguridad, así que espero que la encuentren, que encuentren a esta pareja que está robando”.

Para finalizar, la China les recomendó a sus seguidores que presten atención: “Estén atentos y atentas. Es una muy buena modalidad porque se aprovechan que uno se distrae. Estamos en un contexto dónde la gente está muy susceptible, todos muy cuidadosos y paranoicos por este virus. Intentando volver a la vida normal o a la normalidad. Y esta gente se está aprovechando de eso. Y, evidentemente, la situación de estar con tres chicos, que no se te escape uno, que el otro y que no sé qué, es ideal para ellos”, concluyó.