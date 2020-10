Viral: colapsó el tránsito en París previo a la llegada del nuevo confinamiento

Si una imagen vale más que mil palabras, las que se pueden ver del tráfico registrado en París recientemente lo dicen todo. De hecho, se parecen a las que anualmente se repiten en Estados Unidos con motivo de la celebración del día de Acción de Gracias.

Desde que el presidente Emmanuel Macron anunció el miércoles la entrada en vigor de un nuevo confinamiento domiciliario en Francia para detener la cadena de contagios por coronavirus, miles de ciudadanos de la capital y su periferia han cogido sus bártulos para pasar la nueva cuarentena fuera de la gran urbe, ya sea en sus lugares de origen o en segundas residencias.

Los embotellamientos en la región durante la pasada noche fueron de récord. Según las autoridades, hubo 730 kilómetros acumulados de filas de automóviles, que se suman a los más de 400 km registrados en la noche anterior. Y es que la población debía realizar la salida antes del 30 de octubre, día en el que se ha activada la medida, que se prolongará al menos hasta el 1 de diciembre.

La propia presidenta del consejo regional de París, Valerie Pecrésse, ha admitido que entiende la decisión de los ciudadanos que han optado por irse, ya que “el confinamiento es extremadamente duro". De todos modos, las órdenes establecidas en esta ocasión son más suaves que las decretadas el pasado mes de marzo, durante la primera gran ola de la pandemia.

Así, los ciudadanos pueden salir una hora al día, a un máximo de un kilómetro de sus domicilios, para pasear o hacer deporte. Se mantienen abiertas tanto las guarderías como las escuelas de educación primaria y secundaria. Asimismo, pueden celebrarse bodas y entierros aunque con asistencia muy reducida (6 y 30 personas como máximo, respectivamente). Los establecimientos de apertura al público y los comercios no esenciales permanecerán cerrados. De todos modos, el Gobierno se ha comprometido a revisar las medidas en dos semanas para estudiar la posibilidad de permitir algunas reaperturas si la situación sanitaria ha mejorado.

Para realizar las actividades esenciales permitidas -como ir a comprar alimentos o medicinas, visitar al médico o acudir al cuidado de algún familiar vulnerable-, es necesario llevar un documento que justifique el desplazamiento. Es lo mismo que sucede en España durante las horas del toque de queda, así como para entrar y salir de los territorios cerrados perimetralmente.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl