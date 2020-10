Kim Kardashian cumplió años y Kanye West le regaló un holograma de su papá muerto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El rapero sorprendió a su esposa con un falso discurso del famoso abogado Robert Kardashian, fallecido en 2003. Ella compartió el video en Instagram, donde ya tiene más de diez millones de reproducciones.

Puede que la actual pandemia no haya dejado a Kim Kardashian celebrar su 40º cumpleaños como siempre había soñado. Pero hay algo que esta crisis no le ha robado: su capacidad única para generar controversia. Si hace unos días la socialité fue muy criticada por haber organizado una fiesta sin mascarillas y sin distancia social en una isla privada; hoy la polémica, o mejor dicho, el estupor general, lo ha provocado el regalo que su marido Kanye West le ha hecho para la ocasión.

Para completar la distopía futurista que nos está tocando vivir este 2020, al rapero no se le ha ocurrido mejor manera de sorprender a su mujer que resucitando a su padre Robert Kardashian, fallecido en 2003 y que gracias a la tecnología ha regresado al mundo de los vivos en forma de holograma para lanzar un mensaje muy especial a su famosa hija.

Así lo ha revelado la propia Kim, que ha publicado en sus redes sociales el momento en el que, cual princesa Leia de Star Wars, vuelve a ver a su padre moverse y hablar como si estuviera vivo. Y ojo, no dudamos de las buenas intenciones de Kanye, pero hay que reconocer lo arriesgado que es regalar algo así a una persona que perdió a su padre muy joven y que podría hacerle revivir con esto traumas olvidados.

Sobre todo si tenemos en cuenta que lo que se ve no es un discurso real que dejara grabado cuando estaba vivo, sino solo una recreación de lo que en la cabeza del rapero hoy diría su suegro. De ahí que un momento este holograma hable de West “como el mayor genio del mundo”. ¿La manipulación intencionada? Bien, gracias.

“Querida Kimberly, tienes 40 años y ya eres una adulta. Pero te ves igual de hermosa que cuando eras una niña. Te cuido a ti, a tus hermanas y hermano, y a todos tus hijos todos los días. ¿Recuerdas cuando te llevaba a la escuela en mi pequeño Mercedes todos los días y escuchábamos esta canción juntos?”, arrancaba diciendo este holograma mientras empieza a sonar de fondo la canción Who Put The Bomp, de Barry Man.

"Estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido y de todo lo que has logrado. Todo tu arduo trabajo y todas las empresas que has construido son increíbles. Pero lo más impresionante es tu compromiso de convertirse en abogada y continuar con mi legado. Es un camino largo y duro, pero merece la pena. Estoy contigo en cada paso del camino. La forma en que estás conectando con nuestras raíces y apoyando a Armenia significa mucho para mí. Eres una armenia orgullosa y yo soy un padre armenio orgulloso”, continúa recitando el Robert Kardashian virtual haciendo referencia a su legado en la familia.

“Lo más hermoso que he presenciado es verte crecer en tu familia. Te casaste con el genio más grande del mundo, Kanye West. También eres la madre más increíble. Tus cuatro hermosos hijos son perfectos. Sigue haciendo lo que estás haciendo, Kimberly, eres un alma hermosa. Y al resto de la familia, sabed que estoy muy orgulloso de vosotros y que siempre estaré a vuestro lado”, concluye.