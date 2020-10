Mar del Plata: finalmente, se supo que el hombre "empujó" a la chica por el acantilado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Julio López cayó desde el acantilado junto a la joven con quien estaba el 21 de octubre pasado. En principio se creyó que era un accidente. Ahora el fiscal lo acusa de tentativa de femicidio, pero está prófugo.

El hombre de 38 años que el miércoles de la semana pasada quedó colgado de un acantilado luego de que la joven que lo acompañara cayera y sufriera serias lesiones fue acusado de tentativa de femicidio y se encuentra prófugo de la Justicia.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli solicitó la detención de Julio López (38) por considerar que lo sucedido el 21 de octubre no fue un accidente si no que la joven Jennifer Dusinsy (21) fue arrojada desde una altura próxima a los 20 metros.

En las últimas horas personal policial fue a buscar a López a su domicilio pero no pudo ser localizado, aunque se cree en el transcurso del día o tal vez mañana pueda presentarse en Tribunales acompañado de un abogado defensor.

En un principio se manejó la hipótesis del accidente en la caída desde el acantilado porque la propia víctima, en medio del shock de la caída y de las serias lesiones, lo dijo. Sin embargo con el correr de los días el dolor fue dando paso a la lucidez y con la contención familiar se produjo una “apertura”. Audios de whatsapp a una hermana y posteos en su perfil de Facebook empujaron al fiscal Pellegrinelli a cambiar la postura y elevar cargos contra López por tentativa de femicidio.

Vale decir que el día del hecho algunas circunstancias no concordaban con un accidente. La primera de ellas que el hombre haya quedado colgado del acantilado a una distancia bastante alejada de donde cayera la joven, con lo cual parecían tratarse de dos secuencias diferentes. También de la forma en la que fue avisada la policía (lo hizo el hombre desde su teléfono celular) y el historial entre ambos de violencia, incluso con una orden de restricción solicitada por él respecto de la joven.

Dusinsky presentó fractura de pelvis y fractura de tibia y peroné y fue externada del Hospital Interzonal por razones de riesgo epidemiológico, una vez que no había peligros mayores en su salud. Actualmente permanece en su casa.

“Y bueno así es el amor. Así los celo cuando una relación no van. Después de tantos meses vuelve y justo se entera con quién andaba o algo. todo puro celos, pero Dios se encarga de todo. A mí me arruinó la vida de no puede caminar, me quebró la cintura y la pata, me arruinó la vida y la de mis hijos, pero yo soy fuerza y ahora con esto le doy gracias a Dios, no le podemos ver más la cara y no tengo confianza en dale a mí hija porque casi me mata a mí, no quiero imaginar con mí hija”, escribió Dusinsky en su Facebook para luego agregar que “el miércoles fue que me llevó allá a matarme y no pudo el gato, tuve un dios aparte, 30 metro caí, acá estoy firme, pero sin caminar. Lo bueno es que no te vamos a ver la cara, eso es lo bueno”.