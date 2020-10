Oficial: desde este sábado habilitan actividades náuticas en la provincia de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Permiten la pesca de embarcados y desde la costa. También la navegación recreativa y deportiva.

Tal como se anunció días atrás, este viernes por la tarde se hizo oficial la habilitación de actividades náuticas en la provincia de Santa Fe desde este sábado 31 de octubre.

A través de un decreto, el Gobierno permite la navegación, pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados, siempre y cuando se ocupe un máximo del 50 % de la capacidad de transporte de personas para garantizar el debido distanciamiento social.

También las apertura de los clubes deportivos y guarderías náuticas, a los fines del retiro y depósito de las embarcaciones (con previa presentación de los protocolos sanitarios correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).

Las actividades deberán realizarse de 7 a 19 horas. En ningún caso podrán juntarse varias embarcaciones o reuniones sociales en las mismas, las que continúan suspendidas incluso al aire libre.

A su vez, las personas no deberán trasladarse más de 30 kilómetros de distancia desde su lugar de residencia habitual. No obstante, el decreto aclara que la limitación geográfica no se considerará para los desplazamientos entre las localidades comprendidas en el Gran Rosario y Gran Santa Fe.

