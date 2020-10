https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 31.10.2020

5:12

Con el perdón de los grandes músicos que componen esta banda, es el título que mejor le cabe a la actual dirigencia. Protagonista del 38 a 38, las prebendas para uno de ellos: beneplácito arbitral y dinero para que su club ascienda.

Néstor López

Cucho y Jorge Serrano, así como el resto de este emblemático grupo musical que desde hace 30 años agita fiestas de todo el continente y está formado por amigos desde su creación, haciendo cultivo de esa amistad desde sus inicios hasta la fecha, nunca , pero jamás, ni por asomo alguno, pensaron que serían el título de esta columna.

"Los auténticos decadentes", es el título ideal, que no puede ni debe referenciarse con los geniales músicos y es lo que mejor encontré para ejercer una descripción de esta galería de "AFAmados" personajes y en algunos casos pseudos dirigentes que acompañan a Claudio Tapia en esta desorganización, corrupción y terrible connivencia de una pobre Asociación del Fútbol Argentino.

De aquél 38 a 38, momento en el que comenzó esta catástrofe, es seguro que en la memoria colectiva de todo un país se debe recordar a un señor alto, algo gordito, con rulos en la cabeza, un poco raleado, que en gestos de desesperación no dejaba de agarrarse la cabeza y esgrimía una preocupación hasta cinematográfica (en este caso para la TV). Este señor, por entonces presidente del club Olimpo de Bahía Blanca, no era ni más ni menos que Alfredo Dagna, un vendedor y representante de firmas dedicadas a plantación de semillas e industrias agrícolas.

Luego de esta presentación y de ver que su equipo desciende a la Primera Nacional, perdiendo las elecciones en su club a manos de una agrupación (identidad aurinegra), en el término de un año vio descender al Federal A a su institución. Demostrando muchas buenas ideas y muy pocos conocimientos, estos dirigentes triunfadores naufragan en su gestión y debe reaparecer como salvador. El mismísimo Dagna, ahora fortalecido por la propia ineficacia de quienes lo habían derrotado en las urnas y a su vez ejerciendo su habitual verborragia a quien lo quisiera escuchar, más el apoyo de su amigo "Chiqui" Tapia, quien le debía el favor del 38 a 38, recibiría el beneplácito de árbitros y dinero para llevar nuevamente a primera división a su club.

De momento, razones no le faltan. Olimpo recibe, además de los 290.000 pesos mensuales como el resto de la categoría (Federal A), una suma cercana al millón de pesos de parte de la calle Viamonte en carácter de algún motivo que no es entendible (máxime que luego de finalizar octavo hasta la suspensión de dicho certamen, en este período ha incorporado 6 refuerzos), a no ser si recordamos sus palabras, sentenciando dicha ayuda y de quien provendría.

Por otro lado, aún en Bahía Blanca, socios de Olimpo, políticos desde la intendencia y público en general, desean saber el destino del dinero público que el intendente de dicha ciudad le otorgase para instalar un campo sintético de medidas olímpicas en algún predio, el cual a la fecha, aún pese a que según el propio Dagna fue señado o adquirido a una firma que a cuatro o cinco años de realizar esa operación, aún no llevó dicho sintético a Bahía Blanca.

Podríamos seguir con algunos integrantes de este equipo que acompañan a la gestión de Tapia, pero lo dejamos para otra entrega. Era loable comenzar con el gestor del 38 a 38 donde comenzó esta banda de "Auténticos Decadentes" con el perdón de los grandes músicos y para mal de nuestro fútbol argentino.

Primera Nacional, todavía sin resolución

El primer ascenso se definirá de esta manera: San Martín de Tucumán y Atlanta aguardan en semifinales por haber sido los punteros de las zonas. Del 2º al 6º de cada grupo se enfrentan todos contra todos ida y vuelta, jugando así un total de 8 cotejos cada equipo. El ganador de cada Zona va a la semifinal del Primer Ascenso.

En la Zona A estarían Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes (BA), Temperley, Morón y Ferro. En la Zona B Defensores de Belgrano, Sarmiento, Riestra, Tigre y Atlético Rafaela.

En consecuencia, las semifinales del primer ascenso serán entre el ganador Zona A ante Atlanta y el Ganador Zona B frente a San Martín. Se jugaría aun sólo partido sin ventaja deportiva. En caso de igualdad se define por penales. Luego, los ganadores de las semifinales jugarán la final por el primer ascenso. El perdedor de la final pasa a la segunda fase del reducido por el segundo ascenso, señalaron algunos medios periodísticos.

Por el segundo ascenso, el formato sería este, si es que lo aprueban: del 7º puesto al 16º de cada aona, juegan a una sola rueda (9 partidos). Los dos primeros de cada aona entran a la primera ronda del Reducido, una especie de octavos de final a partido único. Esos dos mejores equipos de cada Zona (4) se unen a los 10 equipos que no llegaron a la final por el primer ascenso. De esta manera, serán 14 equipos jugando en 7 cruces por la Primer Fase del Reducido.

Los 7 ganadores de los cruces anteriores y el perdedor de la final por el primer ascenso, componen los 8 equipos que jugarán la segunda parte del reducido, eliminándose hasta llegar a una final que dará el segundo ascenso", remarcó un medio juninense.

Derechos de la TV

La multinacional FSLA Holdings LLC (Fox Sports) consiguió la aprobación de una medida cautelar en el Juzgado Comercial 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transmitirá la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, tras la ruptura unilateral del contrato por parte de la AFA.

El magistrado Horacio Robledo dio curso al pedido de Fox Sports de "no innovar" y en consecuencia, los 10 partidos restantes de la fecha inicial de la competición nacional se repartirán entre Fox Sports / ESPN -pertenecen al grupo Disney- y TNT Sports (TNT -Turner), ya que los de este viernes se vieron por dicha señal en el pack fútbol .

Por el momento, la decisión judicial revirtió el escenario al martes, cuando ambas cadenas contaban con los derechos de TV hasta 2022, con opción de ampliarlo por cinco años, y una cláusula extra para llevarlos hasta 2031.

Hasta el momento, las autoridades de la AFA no hizo declaraciones al respecto, aunque recibió la noticia poco después de las 14, con "poca sorpresa", ya que esperaban "un inicio adverso en el litigio", según deslizó un Télam una fuente cercana al organismo rector del fútbol local.

Sin embargo, desde el entorno del presidente, Claudio Tapia, no descartaron retomar las negociaciones con Disney, nuevo dueño de Fox Sports -fusionada de hecho con ESPN-, para conseguir un piso para la llave nueva de 140 millones de dólares, lo que ofrecía TNT Sports para hacerse de la otra mitad del paquete.

El problema se suscitó cuando TNT-Turner no envió el ofrecimiento para evitar conflictos con la otra empresa estadounidense y aguardó la movida judicial.

Por el momento, TNT Sports televisaría todos los partidos del sábado, que incluye la visita de Boca a Lanús (21.15), y Fox Sports los del domingo -River ante Banfield a la misma hora- y el lunes entre Rosario Central y Godoy Cruz de Mendoza.