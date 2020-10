https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 31.10.2020 - Última actualización - 5:41

5:40

En el día del cumpleaños de Diego, el entrenador de Barcelona opinó sobre los "10" que dio el fútbol argentino, y que vistieron la camiseta blaugrana.

Cerca de ambos. El hoy director técnico de Barcelona, Ronald Koeman, dirige a Lionel Messi (derecha), pero cuando estaba en actividad, enfrentó a Maradona, cuando el ex defensor neerlandés jugaba en el elenco culé y Diego en el Sevilla (izquierda). Crédito: Gentileza

Cerca de ambos. El hoy director técnico de Barcelona, Ronald Koeman, dirige a Lionel Messi (derecha), pero cuando estaba en actividad, enfrentó a Maradona, cuando el ex defensor neerlandés jugaba en el elenco culé y Diego en el Sevilla (izquierda). Crédito: Gentileza

La visión del entrenador de Barcelona Ronald Koeman: "Maradona ha sido el mejor pero hoy Messi es el mejor" En el día del cumpleaños de Diego, el entrenador de Barcelona opinó sobre los "10" que dio el fútbol argentino, y que vistieron la camiseta blaugrana.

Ronald Koeman expresó su postura a la hora de elegir a Lionel Messi o a Diego Maradona. Además, le hizo una crítica pública a Ansu Fati, el juvenil delantero de Barcelona, con quien están trabajando para mejorar su "concentración".

Desde su llegada al banco de suplentes del Barcelona, Ronald Koeman ha demostrado personalidad absoluta para declarar públicamente sobre los temas que considera. Le realizó algunas correcciones a Lionel Messi ante los medios, no dudó en expresarse sobre el cortocircuito con Antoine Griezmann, y ahora también decidió detallar ante los micrófonos las cosas que pretende mejorar de la joven promesa Ansu Fati.

"Debe seguir trabajando, seguir mejorando. Estuve con Ansu hablando el tema de la concentración. En ese sentido tiene que mejorar. A veces sus pérdidas de balón son por cuestiones de concentración, no por calidad. Sé que puede mejorar y en ese sentido tiene nuestra ayuda cada día", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Alavés por la 8va. fecha de la Liga de España.

"Es un talento, un muy buen jugador, tiene rendimiento y hay que cuidarlo mucho. Sobre todo su proyección. Debemos ayudarlo para mejorar cosas. Una de las cosas es lo que he dicho antes, el tema de la concentración. Hay que estar preparado, concentrado cada día para mejorar", señaló el entrenador neerlandés de 57 años que permaneció durante seis temporadas como jugador en el club blaugrana.

Entre diversos temas que tocó ante los periodistas, Koeman respondió sobre el cumpleaños 60 de Diego Armando Maradona y dejó su veredicto sobre la histórica comparación con Lionel Messi: "Maradona en su época ha sido el mejor jugador, hoy en día para mí Messi es el mejor jugador. Pero no se puede comparar el fútbol en nuestra época con el de hoy en día".

"El fútbol hoy en día es más físico, más ritmo, alta intensidad. Ha cambiado mucho. Pero en su época, ha sido el mejor, ha demostrado en sus equipos, ha demostrado aquí en el Barcelona y ha demostrado en la selección argentina. Ojalá cumpla más años que 60", agregó Koeman.

Sin escapar a ningún tema espinoso, otra vez se metió de lleno en el tenso ambiente dentro del que convive por el irregular rendimiento de Antoine Griezmann, quien tuvo un buen nivel en la victoria ante Juventus por Champions League. "Si ganas un partido como el otro día, se nota el ambiente en el vestuario, es normal. Después del partido con Madrid estuvimos tristes y el otro día estuvimos muy contentos con el resultado, pero sobre todo con el juego", aclaró como introducción.

"Se nota en cualquier jugador. En el tema de Antoine no tengo ni una queja sobre su actitud ni por sus entrenamientos, intenta siempre dar el máximo. Ojalá que le traigamos un poco de suerte a su lado porque el otro día en las dos jugadas hizo bien y en ese sentido le iría bien marcar para estar muy tranquilo", explicó Ronald Koeman.

Barcelona-Alavés, hoy a alas 17

Barcelona, con un andar irregular en la Liga de España, visitará hoy a Deportivo Alavés, con el argentino Rodrigo Battaglia, por la octava fecha de la competición local. El partido arrancará a las 17, hora de Argentina, y lo televisará ESPN 2.

El conjunto culé, con la presencia de Lionel Messi en el once titular, llegará a la ciudad de Vitoria con la caída por 3-1 ante Real Madrid de la semana pasada y, si bien el miércoles festejó frente a una Juventus (2-0) diezmada por la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones, está obligado a levantarse para ponerse en carrera por el título.

De hecho, el equipo del neerlandés Ronald Koeman suma solamente siete puntos, con dos partidos pendientes, y está lejos de los puestos altos de la tabla (Real Sociedad 14 y Real Madrid y Granada 13), en uno de sus peores comienzos de los últimos años.

"Es un equipo muy competitivo. Tiene varios sistemas. Seguramente mañana tendrá un planteamiento defensivo y esperará espacios con los dos hombres de arriba. Será un encuentro complicado", anticipó el DT en la conferencia de prensa.

Por otro lado, Real Madrid abrirá la jornada hoy desde las 10 frente a Recreativo Huesca, con la idea de subirse a lo más alto de la competición.

La fecha se abrió ayer por la tarde con el triunfo de visitante de Cádiz ante Eibar, por 2 a 0, con goles de Álvaro Negredo (36m. PT) y Salvi Sánchez (39m. PT), y con un partido más alcanzó a Real Sociedad en la vanguardia.

En el ganador atajó Jeremías Ledesma (ex Rosario Central) y en el complemento ingresó Augusto Fernández (ex River y Vélez); y en el local fue titular Esteban Burgos (ex Talleres, Godoy Cruz y Rosario Central).

La fecha continuará hoy con el siguiente programa: a las 10, Real Madrid-Huesca; a las 12.15, Athletic de Bilbao-Sevilla; a las 14.30, Osasuna-Atlético de Madrid; a las 17, Alavés-Barcelona.

Domingo: a las 10, Betis-Elche; a las 12, Celta de Vigo-Real Sociedad; a las 14.30, Granada-Levante; a las 17, Valencia-Getafe.

Posiciones: Real Sociedad y Cádiz, 14 puntos; Real Madrid y Granada, 13; Villarreal, 12; Atlético de Madrid, 11; Osasuna, Elche y Getafe, 10; Betis, 9; Eibar, 8; Barcelona, Sevilla, Valencia y Alavés, 7; Athletic de Bilbao y Celta de Vigo, 6; Huesca, 5; Levante, 4; Valladolid, 3.