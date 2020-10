https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 31.10.2020 - Última actualización - 10:14

10:09

Llegó al club en enero y con un contrato de 3 años Viatri se consideró despedido y va a juicio

La tensa relación entre Colón y Lucas Viatri parece llegar a su fin: el jugador envió una carta documento, se considera libre y se viene un juicio millonario en contra del club por la deuda que tiene con el jugador que llegó en enero a Colón para incorporarse a un plantel que, en ese momento, estaba merodeando en los últimos puestos de los promedios.

Hace unos días, El Litoral publicó que "ante la postura inflexible de Lucas Viatri y su representante Pascual Lezcano, lo que definió como inédita estrategia el Dr. Juan Saliva fue a solicitar en el Juzgado de 1ra. Inst. Civil y Comercial 8va. Nominación de la ciudad de Santa Fe, a cargo del Dr. Iván Di Chiazza, una medida cautelar de "no innovar", ante la amenaza verbal del entorno de Viatri: "O nos pagan todo lo que firmamos en enero de este año o el jugador quedará libre, iniciando un juicio para el cobro".

Viatri tuvo pocas chances de jugar (en realidad fueron pocos partidos), hubo un contacto con Peñarol para que vuelva al club cuyos colores ya defendió, la operación no se hizo y el delantero, ex Boca, entró en conflicto con el club. No hubo acuerdo en la propuesta de reducción salarial que le planteó la dirigencia y ese arreglo que se hizo con otros jugadores, no existió con Viatri.

Como consecuencia de ello, las especulaciones empezaron a correr como reguero de pólvora y, finalmente, el futbolista tomó la decisión de considerarse en libertad más allá de que sufre una molestia en el isquiotibial de una de sus piernas y ya estaba descartado para viajar a Buenos Aires integrando el plantel.

Será un juicio más que deberá afrontar Colón, pues seguramente es lo que harán otros jugadores que se fueron del club como Rafael García, Doffo y posiblemente Fritzler.

Cosas que llaman la atención

Varios socios de Colón hicieron a El Litoral el mismo comentario. Se preguntan: "¿cómo es posible que casi llegando a noviembre y en momentos que por estatuto debería hacerse la publicación para el llamamiento a elecciones, las autoridades del club deciden cambiar el método de pago de la cuota societaria?... No funciona boletería vip, que es la empresa encargada del servicio de cobro a la masa societaria y el club está dando un papel como recibo o un ticket que no es oficial... Cuando uno quiere protestar o acercarse al club para sacarse la duda, la mesa de entradas no funciona y se desecha cualquier formalidad de reclamo".

A propósito de estas cuestiones, están los reclamos que en forma permanente ha realizado la agrupación opositora encabezada por Ricardo Magdalena, como así también la sindicatura a cargo de Ricardo Luciani, con notas presentadas a Inspección de Personas Jurídicas.

Uno de los socios aportó las notas que fueron presentadas en su momento, no sólo por parte del síndico en reclamo de informes que, por lo que averiguó El Litoral, no fueron realizados por la comisión directiva y también las presentaciones que se hicieron ante IGPJ para que se active el cronograma electoral -que no significa que se lleven a cabo efectivamente las elecciones- por parte de la oposición.