https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 31.10.2020 - Última actualización - 10:17

10:16

La iniciativa para un nuevo juicio político contra Martín Vizcarra se da luego que fuese señalado de haber recibido sobornos de constructoras cuando era gobernador de Moquegua.

Política internacional El Congreso de Perú decidirá el lunes si abre otro juicio a Martín Vizcarra La iniciativa para un nuevo juicio político contra Martín Vizcarra se da luego que fuese señalado de haber recibido sobornos de constructoras cuando era gobernador de Moquegua.

El Congreso de Perú aplazó para el lunes 2 de noviembre el debate de la moción presentada para abrir un nuevo juicio político al presidente Martín Vizcarra, similar al que el mandatario ya ganó en septiembre frente a los opositores que buscaban destituirlo, según trascendió este viernes.

El debate para iniciar un nuevo proceso de destitución contra Vizcarra estaba primero programado para este sábado 31 de octubre, pero el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, quien asumiría la Presidencia de Perú en caso de prosperar esta vez la moción contra el mandatario, anunció que se posponía.

Para dar inicio al juicio político hacen falta 52 votos a favor, lo que no es difícil de conseguir para los promotores de esta nueva moción contra el presidente, pero para aprobar la destitución del jefe de Estado se requieren 87, equivalente a dos tercios de la cámara.

Tenés que leer

Dos intentos en un mes

Se trata del segundo intento en apenas un mes por destituir a Vizcarra, quien ha advertido las intenciones de algunos partidos opositores por postergar las elecciones generales de 2021 que ya han sido convocadas. Esto a raíz de que el actual Congreso fue elegido para apenas un año y medio, en las elecciones legislativas extraordinarias de enero de 2020, que reemplazaron al hemiciclo disuelto por Vizcarra en septiembre de 2019.

Merino ha descartado que las próximas elecciones estén en riesgo porque ya han sido convocadas y no se puede dar marcha atrás. "No hay peligro, no se pueden suspender. Descartemos que un tema de vacancia afectará las elecciones", dijo el jefe del Legislativo.

En el anterior juicio político a Vizcarra, celebrado el 19 de septiembre, apenas obtuvo 32 votos a favor de destituir al presidente frente a 78 en contra y 15 abstenciones. Ese proceso fue abierto por el Congreso sobre el supuesto de que Vizcarra había ocultado sus vínculos con el cantante Richard Swing, quien recibió unos 50.000 dólares del Ministerio de Cultura en diferentes contrataciones de difícil justificación desde que el mandatario asumió el poder.

No obstante, la iniciativa perdió fuerza cuando el Gobierno desveló que Merino había llamado a altos mandos militares para presuntamente sondear su opinión ante la eventualidad de que el presidente del Congreso asumiese la jefatura del Estado.

En esta ocasión, la iniciativa para el nuevo juicio político contra Vizcarra se da tras la difusión de unas declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces (delatores premiados) que aseguran que Vizcarra recibió sobornos de constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua, algo que él niega tajantemente.