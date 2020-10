https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 31.10.2020

11:17

“Fue una usurpación”, dijo Leonor Barbero Marcial La madre de los Etchevehere criticó a Grabois: "Nunca puso el pecho, dirigió cobardemente desde Buenos Aires"

Leonor Barbero Marcial, la madre de los hermanos Etchevehere, aseguró que el referente social Juan Grabois "nunca puso el pecho, dirigió cobardemente desde Buenos Aires" una "usurpación lisa y llana" en el marco de "una manipulación bien presentada".



"Hizo uso de otra persona diciendo que iba a sembrar lechuga para todo el país. Fue una manipulación bien presentada. Se usó un conflicto que terminó en 2018. Hubo usurpación lisa y llana", sostuvo la presidenta del directorio de Las Margaritas S.A.



En declaraciones radiales, la mujer de 82 años remarcó que a la Estancia Casa Nueva "entraron en nombre de él, no de Dolores (Etchevehere), con carteles del Proyecto Artigas".



"Grabois nunca puso el pecho, dirigió cobardemente desde Buenos Aires. Dos mil personas más iban a entrar unos días después. Un absurdo. Él no solo quiere usurpar nuestro campo en Entre Ríos sino todo lo que pueda", lanzó Barbero Marcial.



En ese sentido, celebró el fallo de la Justicia y afirmó que la decisión "respondió a la documentación que se había presentado, respetando la propiedad de Casa Nueva de Las Margaritas S.A.".



"No había cómo obviar eso. La gente que entró no tenía ningún tipo de respaldo", agregó.



Asimismo, la mujer acusó al presidente Alberto Fernández de haber sido "un facilitador" de la ocupación del campo ubicado en el distrito entrerriano de Santa Elena.



Respecto a su hija, la madre de los Etchevehere evitó cuestionarla públicamente: "No estamos en confrontación con un cuchillo en la mano. Si ella quiere pasar las Fiestas conmigo, no hay ningún problema. Nosotros nunca calificamos la conducta de Dolores ni lo haremos".



"Yo no me meto en la casa de Grabois. Todo esto fue un gran disfraz del Proyecto Artigas. Duelen las agresiones, pero si se puede arreglar la situación (con Dolores) no tengo inconvenientes", finalizó.