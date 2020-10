Sensatez y sentimiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 31.10.2020

El fallo judicial puso fin a la novela Etchevehere. Para Grabois fue "una derrota". Para el país, un poco de sentido común.

Federico Aguer

faguer@ellitoral.com

Finalmente, la jueza ordenó la restitución del campo a los hermanos Etchevehere. La magistrada aseguró que el ingreso de Dolores al campo familiar junto a un grupo de 40 personas constituyó "un abuso de confianza". En una resolución leída en los tribunales entrerrianos, dispuso "restituir el campo" y "disponer el reintegro en forma inmediata del predio, con cuidado de las personas y bienes, solo acudiendo a las fuerzas en caso de que se torne indispensable".

Durante los días que duró el experimento, el grupo Artigas intentó demostrar su visión productiva, llevando adelante un grotesco de huerta ante las cámaras, mientras hacía inteligencia sobre los productores y medios de comunicación allí presentes.

A lo largo de la toma, innumerable cantidad de entidades se manifestaron contra esta metodología delictiva, y hasta la Iglesia Católica se expidió condenando los hechos y su uso por parte de algunos políticos.

En este sentido, llamó la atención el silencio del Consejo Agroindustrial Argentino. O no. Por su parte, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias sí opinó, y valoró que "se haya preservado a la República, se haya respetado el derecho a la propiedad privada y se haya dado lugar al cuidado de principios fundamentales plasmados en nuestra Constitución Nacional, a través de la Justicia". Según las 4 entidades, como muchos argentinos siguen sin poder acceder a la tierra "bregamos para que en el corto plazo se puedan generar programas o políticas públicas que permitan el acceso a este bien en los cuales esta otorgación de derechos venga acompañada por obligaciones. Es decir que se establezcan políticas y/o leyes que faciliten el acceso a la vivienda digna y a la tierra para producir para quienes la necesiten, pero de manera ordenada, legal, con sacrificio y esfuerzo".

Bienvenida sea la iniciativa del grupo Artigas y de muchos más de sumarse a la ruralidad. Argentina es un país enorme, donde todos los que quieran cultivar la tierra lo pueden hacer (aún sin ser dueños). Aunque las reglas del juego no son fáciles. Vivir y trabajar en el campo es duro. No hay caminos ni conectividad, se pagan impuestos asfixiantes, y una parte de la sociedad repudia al sector. Si toda esa energía y sentimiento se volcara a sumar en conjunto, y si dejáramos de creer que esto es una guerra, seguramente entenderíamos que no hay derrotas al respetar la Constitución.