Arranca la nueva temporada de la liga local enfrentando al mismo equipo con el que se despidió en marzo. Llega el Arsenal del "Huevo" Rondina, que estuvo en el radar tatengue para ser DT. Habrá varios cambios, pensando en la revancha con Emelec. Surgió un problema serio con la policía, que pone en duda la realización del partido.

Un domingo sin siesta: a las 14 con Arsenal... si se juega Unión juega a juntar fuerza para ir por todo a Guayaquil

Mientras haya esperanza, Unión pondrá allí su máximo esfuerzo. Y la esperanza que tiene Unión, para seguir en carrera en la Sudamericana, es que el resultado -más allá de haber sido negativo- deja abierta la serie. El jueves tendrá en Guayaquil la chance de revertir el paso en falso del otro día en Santa Fe. Deberá mejorar mucho, cambiar bastante, pero la esperanza es lo último que se pierde y a ella apuesta Unión para seguir adelante en su principal objetivo, que es la Sudamericana.

Esto viene a cuento porque habrá un debut, quizás atípico. Con la mente puesta en Guayaquil, Unión arranca la Copa de la Liga Profesional enfrentando al último equipo argentino con el que jugó en una competencia oficial. El 15 de marzo de este año, llegaba el Arsenal de Rondina y empataba 1 a 1 con el equipo que ya no dirigía Madelón y que fue conducido aquella tarde por el Tato Mosset y casi lo gana.

Lo que vino después no sólo marcó la llegada de Azconzábal, sino una historia que también vinculó a Sergio Rondina. Es que el actual entrenador de Arsenal mantuvo una reunión por zoom con la dirigencia tatengue, "hablamos de proyecto pero no de dinero" fue lo que declaró el "Huevo" y días después de ese encuentro, llegó la oferta de Arsenal para que se quede en Sarandí. ¿Fue concreto el interés de Unión?, la respuesta es sí, aunque quizás el "Huevo" haya formado parte de una lista. En ese momento, la situación de Azconzábal no era del todo clara porque debía salir de Antofagasta y no era fácil. Rondina culminaba su contrato en junio y un mes antes -o algo más- tuvo ese encuentro con Unión. El final de la historia es conocido: se quedó en Arsenal y el Vasco llegó a Unión.

¿Qué equipo pondrá el Vasco?, es toda una incógnita. Para algunos, no tiene que jugar ninguno de los que saldrá al George Capwell de Emelec el jueves. La pregunta es: ¿quiénes serán los elegidos de Azconzábal para ir a buscar la heroica a Guayaquil?, porque no caben dudas que habrá cambios y que posiblemente también se modifique el esquema y ya no se juegue con el 4-3-3. Pero eso sólo está en la cabeza del entrenador.

Hay jugadores que podrían tener este domingo su chance, posiblemente amparados en un rendimiento aceptable para el Vasco en la pretemporada. Un claro ejemplo puede ser el de Machuca, el juvenil que firmó contrato en estos días hasta el 2022 y que ya había sido llevado por Madelón a una pretemporada. Zenón (otro que firmó hasta el 2023), Jonathan Galván, Gerometta, Nardoni, Luna Diale, son también algunas posibilidades que el técnico debe estar evaluando para el armado del equipo que jugará con Arsenal.

Desde que llegó a Santa Fe y más allá de que habló siempre de elasticidad en el aspecto táctico, Azconzábal usó el 4-3-3 como esquema madre. Quizás haya alguna modificación. Habrá que ver si el técnico piensa, por ejemplo, en un jugador como Carabajal para sumar al mediocampo y que el equipo tenga algo más de fútbol. Eso fue lo que le faltó ante Emelec, mayor generación de juego en el medio. Y siempre que ocurre esto, uno piensa en Carabajal porque es el jugador que responde a esas características.

Sin descuidar para nada el torneo local, está claro que Unión jugará este domingo con la mente puesta en el jueves. Puede ser una buena ocasión, la de este partido con Arsenal, de conseguir un buen resultado, un mejoramiento en el funcionamiento, un cambio en la motivación y algunas certezas para un técnico que, aunque no lo dijo, seguramente se habrá retirado preocupado del 15 de Abril el jueves pasado.