"Las balas pasaron por encima de las cabezas de chicos que tomaban la leche"

Ocurrió este viernes por la tarde, en predios del ferrocarril, a la altura de calle Pedro Ferré, donde funciona un merendero que asiste a 70 familias. Los responsables del lugar denuncian que son acosados por una familia de delincuentes que actúan con complicidad policial.

Hernán Arduvino y su pareja Romina Aranda son militantes del Partido Comunista. Viven en terrenos del ferrocarril, en barrio Siete Jefes, a la vera del tramo de calle Pedro Ferré que recientemente fue abierto para comunicar los sectores ubicados a ambos lados de la vía. A metros de su vivienda se erige una precaria construcción que antes funcionaba como base de su organización pero que ahora es sede de un merendero que asiste a unas setenta familias humildes de la zona, donde se radicó un asentamiento. Desde hace tiempo, ambos son acosados por violentos sujetos de la barriada que este viernes protagonizaron el más grave de los incidentes.



"A nosotros nos mueve el amor, no el odio. No estamos armados, no andamos a las piñas, no vendemos drogas. Trabajamos todo el día. No tenemos tiempo para pensar en maldades como esta gente. Armamos el espacio con cosas recicladas. Al piso lo hicimos vendiendo empanadas. No manejamos dinero. La mercadería que usamos para cocinarle a los vecinos es de la Municpalidad y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conseguimos a través del partido", contó Arduvino, al que todos conocen por el apodo de "Wilson".



"Hace tres meses que comenzaron los problemas. Los tranceros me tiran tiros y la policía me tortura", denuncia.



El de este viernes por la tarde fue el cuarto de los tiroteos contra él. "Desde que empezaron estos líos me tuve que correr del merendero para evitar poner en riesgo a los chicos. Eran aproximadamente las 19.30 y yo estaba probando una moto en la ciclovía cuando escuché los estampidos", recordó.



Romina, como todos los días a esa hora, estaba en plena "repartija" de la leche para los chicos. "Había muchos nenes en la plaza y también en la parte del gimnasio -relató la mujer-. En eso escucho un griterío y salgo afuera. Eran las madres de los niños que desde la villa les decían que se protejan. Corrí hasta la calle de tierra y ahí vi que venía esta "cofradía". Eran cuatro que corrían hacia acá, tres de los cuales estaban armados. Me di cuenta que iba a atacar a mi pareja, porque decían 'ahí va, aprovechá, tirale'. Agarré los chicos que estaban conmigo y los metí adentro de la casita. Inmediatamente empecé a oír los disparos. Estaban atrás de nuestro espacio y tiraban por arriba de las cabezas de los nenes. Fue una locura. Llamé a la policía, pero vinieron y sólo buscaron unos casquillos. No encontraron nada y se fueron".

"Es una familia que enloquece a todo el barrio. Alrededor de ellos hay droga y de todo. Los vecinos saben, pero nadie dice nada porque están aterrorizados", se lamentó.



Reiterados



"No es la primera vez que pasa algo así, pero es lo más grave hasta ahora. El otro día tirotearon mi casa adelante de la policía, que en vez de frenarlos a ellos nos arrojó gas pimienta adentro de la vivienda. Después me llevaron detenido y de paso me torturaron. Casualmente, siempre aparece en la seccional la madre de estos vagos que son como cinco y todos venden droga. Días atrás, cuando yo fui a hacer la denuncia porque me habían baleado mi domicilio me detuvieron y estuvieron golpeándome por 18 horas. Me desfiguraron la cara. Después fui a denunciar eso a Asuntos Internos, pero no pasó nada. El fiscal no movió un dedo, tampoco los policías. Nunca hicieron un allanamiento a esta familia. No sé qué esperan, tal vez que muera una criatura", disparó Hernán.



"Datos"



"Ellos quieren mi casa también. Me lo han dicho. Ya se quedaron con cuatro viviendas de gente laburante. Actúan así. Atacan a los moradores, les pegan y los echan. Los vecinos les tienen mucho miedo, porque al que se rebela lo cagan a tiros y la policía no hace nada", enfatizó "Wilson".



"A mí el comisario me dijo que prefería que arreglemos las cosas entre nosotros. O sea, me dice que yo me ponga a la altura de un chabón que vende drogas y que me busque un arma y le tire tiros. Acá los patrulleros paran y los policías andan a los abrazos con estos tipos. Además, les pasan datos a los delincuentes. Hace unos días el capo de la banda andaba pasando casa por casa para preguntar quién lo había denunciado. Todavía no sabía nada el fiscal al respecto, pero él ya se había enterado y sabía que una mujer del barrio le había metido una denuncia. Les preguntaba a todos quién había sido el que habló, les aseguraba que el comisario le había contado", manifestó el hombre.