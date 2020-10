https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 31.10.2020

El representante de futbolistas es accionista mayoritario del club español. Se refirió al presente del equipo en La Liga y los planes que tienen a futuro. "Soy un soñador, busco dejar mi sello", aseguró.

Su proyecto en España Bragarnik: "Quiero llevar al Elche a la altura de los mejores de Europa"

No fueron fáciles los últimos años de Elche. Un club con 98 años de historia que estuvo recorriendo las distintas divisiones del fútbol español. En la temporada 2014/15, en su regresó a La Liga, se salvó holgadamente en la 13° posición pero, con la acumulación de una deuda de más de seis millones de euros con Hacienda y otra de cinco a la Asociación de Futbolistas, el club perdió la categoría. Se hizo larga la espera para un equipo que la luchó hasta el final, logró su recompensa y hoy es una de las revelaciones en una de las ligas más competitivas del mundo. Y uno de los responsables de que esto sucediera fue Christian Bragarnik.

El empresario y representante de futbolistas argentino se convirtió en el accionista mayoritario del club hace once meses y le cambió la cara. Este viernes, en una entrevista con el sitio institucional del Elche, contó lo que significa para él esta experiencia administrando un equipo, se refirió al buen arranque en la competencia y habló de los planes a futuro.

"Me considero un soñador. Busco dejar mi sello en este club. Para lograrlo hace falto dedicación, capacidad y muchas ganas de crecer. Queremos darle tranquilidad a la gente, estamos día a día trabajando por un Elche mejor", sostuvo Bragarnik.

Con apenas cinco partidos disputados, el equipo logró sacar 10 puntos producto de tres victorias, un empate y una derrota y se posiciona en la parte alta de la tabla, con un plantel repleto de argentinos: Emiliano Rigoni, Juan Sánchez Miño, Iván Marcone, Diego Ruso Rodríguez, Guido Carrillo, Lucas Boyé y el entrenador Jorge Almirón.

"Hemos tratado de armar un equipo que venga convencido a que en este proyecto nadie viene a regalar nada. Tiene que tener humildad, ganas de crecer y ambición para que el Elche esté a la altura no solo de consolidarse sino también de pelear grandes cosas. Es muy fuerte la unión que hay en el grupo, se los ve comprometidos y dejando todo por la camiseta, transpirando hasta la última gota de sudor. Eso transmite seguridad, confianza", explicó.

A su vez, comentó que tienen un plan estratégico para hacer crecer el club y, si bien el objetivo esta temporada es salvarse del descenso, tienen pensado grandes cosas a futuro: "Queremos seguir haciéndolo crecer, queremos que se consolide en La Liga. Estamos ante grandes equipos, con grandes presupuestos, pero vamos poco a poco. Ya después veremos a mediano/largo plazo ponernos nuevos objetivos, y porqué no, ilusionar a la gente con ser protagonistas. Quiero llevar al Elche a la altura de los mejores de Europa".

Además, explicó porqué se decidió por el club español para convertirse en propietario. "A mí me tocó en 2005 venir a traer a un jugador y ver este monstruo de estadio y decir: 'Que lindo poder pertenecer a un club así'. La vida me ha hecho hoy estar acá. ¿Cómo no elegir este club? Tiene una historia y ciudad hermosa y un público que sorprende", explayó.

Se lesionó Foyth, citado por Scaloni

El argentino Juan Foyth, defensor del seleccionado nacional y del Villarreal, sufrió un desgarro y tendría hasta tres semanas de recuperación, confirmó el club español en un comunicado difundido por la red social Twitter. Se trata de una mala noticia para el entrenador del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, debido a que el zaguero no podrá ser parte de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Mundial Qatar 2022.

"Juan Foyth sufrió un daño muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el partido de ayer frente a Qarabag FK, (cayó 3-1 por la Europa League), en el que debió abandonar el terreno de juego sobre el final del encuentro", comunicó el club valenciano.

Además la institución española anunció que la "recuperación", del jugador de 22 años "estará supeditado a la evolución del futbolista", lo que le podría llevar hasta tres semanas de convalecencia.

Argentina se medirá el próximo jueves 12 de noviembre ante Paraguay en la Bombonera, a partir de las 21, hora de Argentina y el siguiente martes 17 se enfrentará a Perú, desde las 21:30, en el Estadio Nacional de Lima.

Neymar, una baja para Brasil

El astro brasileño del París Saint Germain, Neymar, será baja en el seleccionado de su país que afrontará en noviembre próximo dos partidos por eliminatorias sudamericanas, a causa de una lesión en los aductores de su pierna derecha.

El propio técnico de la formación francesa, Thomas Tuchel, adelantó que el delantero, de 28 años, "no estará disponible hasta finales de noviembre", según reprodujo L"Equipe.

El crack paulista se lesionó el pasado miércoles en el encuentro que PSG le ganó a Istanbul Basaksehir (2-0), por la Liga de Campeones de Europa. Neymar sufrió una distensión en los aductores durante el primer tiempo del partido disputado en Turquía, válido por la zona H de la máxima competencia europea.

De este modo, el atacante quedará marginado de la convocatoria que el entrenador Tité hizo para el combinado brasileño, que disputará sendos encuentros ante Venezuela y Uruguay, por la tercera y cuarta fecha de la clasificación, rumbo al Mundial Qatar 2022.

Neymar convirtió tres tantos en la victoria 4-2 como visitante de Perú, en octubre pasado, en cotejo válido por la segunda jornada de la eliminatoria.

Brasil, que es líder junto a Argentina, ambos con seis puntos, se medirá el viernes 13 de noviembre ante Venezuela, en el estadio Morumbí de San Pablo. Y el martes 17 se trasladará hasta Montevideo, donde enfrentará a Uruguay, en el estadio Centenario.