Sábado 31.10.2020

17:45

Los denunciará por discriminación Carrió le contestó a los senadores que la trataron de "gorda": "Los machos feos no se pueden curar"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció hoy que demandará "por discriminación" a los senadores Ernesto Martínez, de Juntos por el Cambio, y José Mayans, del Frente de Todos, por haberla aludido a ella como "señora gorda", y les dedicó una ácida respuesta.

"Yo soy la señora gorda de la que hablan los senadores Martínez y Mayans. En nombre de las mujeres gordas espléndidas de este país, les voy a contestar: uno de la gordura puede bajar unos kilitos, ahora, los machos feos no salen más, no se pueden curar", afirmó la ex diputada.

En nombre de las espléndidas mujeres gordas a los machos feos. pic.twitter.com/LSaHptJ15a — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 31, 2020

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, la referente de Juntos por el Cambio agregó: "Besos, abrazos y esperen la demanda por discriminación, en nombre de todas las gordas de esta nación".

Carrió respondió así a las expresiones del senador Martínez durante la sesión del pasado jueves, en la que se refirió al pedido de la dirigente para que el bloque apruebe el pliego de Daniel Rafecas como procurador general y habló de un acto de "exhibicionismo comprando libros de derecho y operaciones mediáticas de una señora gorda".

En esa oportunidad, Mayans pidió con picardía que su par opositor aclarara a quién se estaba refiriendo, dado que Martínez nunca mencionó por su nombre a la ex diputada, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, en la sesión del último viernes, el jefe del bloque del Frente de Todos quiso chicanear a Martínez al recordar que un día antes hubo una mención a una "señora gorda" y remarcar: "Como no dijo el nombre no sé de quién hablaba".

