Daniel Craig rindió un homenaje "oficial" a Sean Connery tras su muerte

Los fanáticos de 007 están de luto y es que este sábado 31 de octubre se reveló que Sean Connery, el actor que inmortalizó a James Bond en varias películas, falleció a la edad de 90 años.

Connery obviamente plasmó en la pantalla grande a una de las versiones más reconocidas del famoso agente secreto, por lo que aunque su carrera contempló varios roles más, el día de hoy las principales palabras en su honor son por su trayectoria como ese personaje.

Statement from Daniel Craig



“It is with such sadness that I heard of the passing of one of the true greats of cinema. pic.twitter.com/McUcKuykR4