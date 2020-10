Asesinó a la mujer a la que acosaba desde hace años y se suicidó

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 31.10.2020 - Última actualización - 20:31

20:19

Paola Estefanía Tacacho tenía 32 años y fue ultimada a puñaladas en pleno centro de la capital tucumana. El femicida, Mauricio Parada Parejas (30), se quitó la vida clavándose el puñal en el pecho. La mujer lo había denunciado cuatro veces.

Paola Estefanía Tacacho, una profesora de inglés de 32 años, fue asesinada a puñaladas anoche en calle Monteagudo al 500, en pleno centro de la capital tucumana, por un hombre que la acosaba desde hacía varios años. El femicida, identificado como Mauricio Parada Parejas, de 30 años, se suicidó clavándose en el pecho el mismo puñal que utilizó para cometer el crimen.

Según informaron fuentes judiciales, Paola había salido minutos antes de las 22 de un gimnasio ubicado en el cruce de Santiago del Estero y Monteagudo tras cumplir su rutina diaria y fue abordada por Parada Parejas, que comenzó a insultarla. La joven intentó escaparse al acelerar el paso, pero el femicida sacó un cuchillo y la apuñaló en distintas partes del cuerpo. La víctima fue trasladada al hospital Centro de Salud, donde minutos después falleció. Según el informe forense, en total fueron seis las puñaladas que recibió.

En tanto, el femicida intentó escaparse, pero fue retenido por un grupo de vecinos que había presenciado el hecho. Al verse rodeado, Parada Parejas se clavó el puñal en el pecho y murió minutos después en la vereda.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que, tras analizar las cámaras de seguridad de uno de los locales ubicados en la zona, se pudo divisar que luego de una discusión, el femicida tomó por detrás a la víctima y comenzó a asestarle puñaladas en distintas partes del cuerpo.

"Luego de producir el hecho, el asesino se quiso escapar por calle Santiago, pero se vio rodeado y posteriormente se clavó el cuchillo en el pecho. La mujer fue trasladada al Centro de Salud, donde se produjo el deceso a causa de la herida de arma blanca", detallaron las fuentes judiciales.

Paola Tacacho era oriunda de la vecina provincia de Salta y en 2007 se mudó a Tucumán para estudiar profesorado de inglés. Según contaron allegados a la víctima, Paola conoció al femicida en 2015, cuando fue profesora suya en un instituto terciario de la capital tucumana. El hombre, según familiares y amigos de Paola, estaba obsesionado con ella y la acosaba constantemente, a punto tal que la víctima había realizado cuatro denuncias por acoso y amenazas contra Parada Parejas, quien anoche finalmente cumplió su cometido.

Justicia por Paola Estefanía Tacacho.

Basta de femicidios.

El Estado es responsable

En #Tucumán tenemos que lamentar una nueva víctima de femicidio. Este viernes 30 de octubre en horas de la noche, Paola Estefanía Tacacho, fue asesinada por su acosador Mauricio Parada Parejas. pic.twitter.com/aTtDfqLj96 — #NiUnaMenosTucuman (@NiunamenosTuc) October 31, 2020

"Hizo denuncias y no recibió respuestas"

El colectivo "Ni Una Menos Tucumán" expresó su indignación por el crimen y convocó a una marcha para el lunes a las 18, en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, para exigir justicia por Paola. "Una vez más queda en claro la desprotección que sufrimos las mujeres y disidencias de la mano de un Gobierno que encubre a abusadores, violentos y acosadores. No solo no toman medidas efectivas, sino que dan vía libre a que nos sigan matando", denunciaron desde la agrupación mediante un comunicado.

Desde la ONG señalaron que "Paola fue profesora del femicida en el 2015 en un terciario y desde ese momento no dejó de ser acosada y de recibir amenazas de muerte". Agregaron que la víctima tuvo que cerrar todas sus cuentas en redes sociales por el hostigamiento que recibía por parte del femicida. "Pese a realizar distintas denuncias desde 2015, incluso su familia también las hizo en Salta, no recibió ningún tipo de respuestas. Solo tenía una restricción de acercamiento que no impidió que el acosador cumpliera su cometido", denunciaron desde "Ni Una Menos Tucumán".

La ONG advirtió que "Parada Parejas habría también contado con impunidad por su pertenencia a una familia con influencias en la provincia, que lo justificaba aduciendo que padecía problemas mentales".

Por último, desde el colectivo feminista convocaron a la movilización del lunes a las 18, frente a la Casa de Gobierno de Tucumán, "para exigir justicia por Paola y por todas las víctimas de femicidios y para decirle al Gobierno de Juan Luis Manzur que dejen de matarnos".

El femicidio de Paola Tacacho conmocionó a los tucumanos y también tuvo fuerte repercusión en la vecina provincia de Salta, donde fue convocada para esta noche una marcha en la Plaza 9 de Julio, con la participación de familiares y amigos de la víctima.

Con información de La Nación