Lotería prioriza las fuentes de trabajo y combate el juego ilegal

Ante la denuncia de dos diputados, desde Lotería de Santa Fe indicaron que "lo que hizo el gobernador es permitir una modalidad de captura de juegos que ya están autorizados dentro de la provincia", cuenta con dictámenes jurídicos que la avalan y este tipo de decisiones se encuentra enmarcada en las tantas facultades que tiene el Gobierno para administrar.

El Gobierno, a solicitud de las tres empresas concesionarias, trabajó durante todos estos meses en los procesos administrativos y dictámenes jurídicos para decidir acorde a derecho esta modalidad de captura de juego on line tratando de sostener esta actividad y sus fuentes de empleo.

El decreto 998/20 autorizó a las empresas concesionarias de los tres casinos provinciales a explotar esta modalidad y estableció que la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, en su condición de autoridad de policía en materia de juegos de azar, sea el organismo encargado de aprobar la plataforma tecnológica a utilizar por el concesionario, la que debe contar con los dispositivos necesarios que permitan los controles de rigor, así como los certificados de homologación de los juegos. Asimismo, ordena comunicárselo a la Comisión Bicameral Especial de Juego del Poder Legislativo.

Luego de este decreto, que dispuso la modalidad de captura de juego on line, el Casino de Rosario tardó un mes en poner en funcionamiento la plataforma on line, ya que contaba con la misma en otras jurisdicciones. En tanto el Casino de Melincué informó que no podría afrontarlo y el de Santa Fe aún no ha podido implementarla.

La concesión vigente otorga la exclusividad de explotacion de los juegos autorizados a 80 km del Casino de Rosario, 100 km de Melincueé y 60 km de Santa Fe para las modalidades Máquinas Traga Monedas, Bingo y Paño, estas mismas son la que se autorizaron a seguir su explotación en la modalidad de capturara on line.

En el caso concreto que atañe a la puesta en marcha del trabajo de los tres casinos ubicados en el territorio santafesino ( Santa Fe, Rosario y Melincué ) se está dando desde el gobierno una respuesta concreta a la situación planteada a partir del 19 de Marzo cuando estas salas de juego y entretenimiento fueron cerradas como consecuencia de la Pandemia -que aún atravesamos- y que privó de sus fuentes de trabajo directas a 2300 familias , cuyo número se eleva a 15000 si tenemos en cuenta las fuentes de trabajo indirecto que el funcionamiento de los casinos genera. Es importante remarcar que las empresas que tienen la concesión de la explotación de dichas salas se hicieron cargo del pago de los salarios de sus empleados en este tiempo sin actividad.

Es necesario recordar que la ley provincial 11.998 del 2001, que da marco a la instalación y explotación de casinos y bingos en el territorio provincial, permitió la licitación y otorgamiento de la exclusividad de explotación de los juegos en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Melincué para las modalidades Máquinas Traga Monedas, Bingo y Paño a tres empresas privadas. Esa misma ley dispone el pago de un canon por parte de los licenciatarios en concepto de esta explotación. Este canon se distribuye entre municipios y comunas (10%), Ministerio de la Porducción/Turismo (5%), CUDAIO (4%), Ministerio de Salud/Discapacidad (4%), Ministerio de Desarrollo Social /Minoridad (4%), Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad /Bomberos Voluntarios (3%), Ministerio de Trabajo/Ley 5510 (69%) y LEM -Laboratorio de Especialidades Medicinales de Rosario –(1%). Esos recursos se dejaron de recaudar desde el cierre de los casinos a causa de la Pandemia Covid 19, con lo que significa esa merma de ingresos para las arcas provinciales . El año pasado se recaudaron $ 1555 millones por el pago de ese canon.

En un momento de fuerte crisis económica y social producto de la pandemia, es necesario trabajar de manera conjunta para afrontar los problemas sociales, la falta de empleo, la caída de la actividad económica. Lamentamos que en lugar de eso se quiera desacreditar y ,malintencionadamente, querer instalar un manto de sospecha sobre el trabajo realizado.

No al juego ilegal, si a las plataformas legales

Paralelamente, en esta difícil coyuntura, han proliferado cientos de páginas de juego on line ilegales que operan en la Provincia de Santa Fe. En este sentido la Lotería de Santa Fe se encuentra trabajando junto con el Ministerio Público de la Acusación denunciando y colaborando en la persecución del juego ilegal, participando el poder ejecutivo provincial como querellante en varias causas. Hay que mencionar que algunas causas investigadas se encuentran involucrados miembros de bandas narcos, complicidad de funcionarios del MPA y ex funcionarios del gobierno anterior como el caso de ex coordinador de Seguridad del Nodo Rafaela, el abogado Agustín Andereggen.