https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 01.11.2020 - Última actualización - 8:26

8:24

Este método natural se lleva a cabo desde hace más de 3 años en uno de los módulos hortícolas ubicado cerca de Monte Vera. Allí se produce repollo, acelga, achicoria, zapallito y chauchas, entre otras cosas.

Buenas costumbres Agroecología: la práctica sana para cosechar verduras Este método natural se lleva a cabo desde hace más de 3 años en uno de los módulos hortícolas ubicado cerca de Monte Vera. Allí se produce repollo, acelga, achicoria, zapallito y chauchas, entre otras cosas. Este método natural se lleva a cabo desde hace más de 3 años en uno de los módulos hortícolas ubicado cerca de Monte Vera. Allí se produce repollo, acelga, achicoria, zapallito y chauchas, entre otras cosas.

Decir feria hoy en la ciudad de Santa Fe, es sinónimo de "La Verdecita". Este tradicional espacio se ubica en la Plaza Pueyrredón, en pleno Barrio Candioti.

Todos los sábados, de manera religiosa durante la mañana, la gente se acerca para comprar allí su provista frutas y verduras. Obviamente, este año, esa habitual costumbre se vio muchas veces alterada debido al confinamiento por el Covid-19.

"La Verdecita" se abastece de su propia verdura. La misma se produce en uno de los "Módulos hortícolas Agroecológicos". Son 6 hectáreas ubicadas cerca de la localidad de Monte Vera, sobre la Ruta 2.

Al campo lo trabajan cinco familias, casi 30 personas. Cada grupo tiene su parcela asignada y allí es donde cultivan lo que luego se ve en la feria.

Pero, con el correr de los años, y con la experiencia adquirida, las solicitudes se ampliaron y actualmente de esperanza y Rafaela también piden por las verduras de "La Verdecita".

La mano de obra

Verónica Jaramillo y José Subia son dos de los productores que acompañaron a El Litoral en la recorrida por las tierras.

"Hace tres años y medio que estamos haciendo todo lo que es producción agroecológica. Nuestro trabajo lo hacemos principalmente para la feria (La Verdecita), pero ahora también nos están llamando mucho de Rafaela, Esperanza y otras zonas: Vienen y buscan acá porque hay mucha gente que quiere consumir diferente y sano", comenzó la charla Jaramillo.

"Producimos de todo. Fuimos probando y hoy en día tenemos toda clase de verduras: repollo, acelga, achicoria, estamos por empezar la cosecha del zapallito, chauchas, tomates. O sea, empezamos a arriesgar más con plantas que hoy, si hablamos de los precios en dólares, están muy caras. Y también estamos tratando de recoger nuestras propias semillas, para poder equilibrar en el tema precios y sembrar semillas nuestras, así de esa manera se nos hace más fácil el trabajo, y no dependemos tanto de los precios", agregó.

A su turno, José Subia, de origen boliviano, pero establecido en nuestra zona desde hace 35 años, comentó: "Empezamos con el cambio agroecológico gracias a la ayuda del Ministerio de la Producción que nos facilitó la tierra y técnicos que nos han ayudado mucho, porque lo que hacemos tiene su seguimiento. Debemos manejar las distintas plantaciones y el suelo mismo. Es así que el consumidor se da cuenta de lo que producimos y lo comenta porque es una producción sana. Por eso es que con el correr del tiempo, distintas instituciones que nos fueron conociendo nos piden bolsones semanales, quincenales y lo vendemos directo".

Verónica Jaramillo y José Subia, dos de los productores de "La Verdecita".Foto: El Litoral

La "moda" de alimentarse mejor

Si bien los buenos hábitos alimenticios deberían ser "moneda corriente", es una realidad que actualmente se fomenta mucho más el comer bien. Algo que resulta sumamente positivo para los productores.

"Esta movida genera que la gente que consume nuestras verduras se vaya dando cuenta de la diferencia, tanto en lo saludable como en el alimento en sí y se informan respecto a las estaciones de la verdura. Lo lindo de este trabajo, es que la gente ve que, por ejemplo, si nosotros hoy cosechamos brócoli y coliflor, también preguntan y consultan por las temporadas de las distintas clases de verdura. Vamos aprendiendo juntos", aseguró Jaramillo.

Un dato no menor: no usan nada de químicos. Producen con biopreparados naturales, gracias al acompañamiento de los ingenieros especializados en agroecología. "Esto para nosotros como productores también es muy positivo, pensando en nuestra salud. Antes la mochila con los productos para las cosechas se la ponía solamente el hombre, hoy también lo hacemos las mujeres. Cuando aplicamos los productos, no tiene por qué irse un compañero de la quinta, porque es todo natural, producido por nosotros mismos. Y eso se ve en las ventas: hoy producimos variedad, cantidad y calidad, y la diferencia es que es una verdura sana", manifestó la productora local.

"Nos piden muchas veces productos que no tenemos en la época, de estación, como por ejemplo tomate, berenjena o morrón. También nos piden mucho la variedades nuevas que ahora se venden mucho como el pak choi (acelga china) o el kale ("prima hermana" del brócoli y la coliflor) que son plantas insignificantes pero tienen unas propiedades adecuadas para gente adulta o para quienes sufren una determinada enfermedad", explicó José Subia.

Respecto a los suelos, El Litoral consultó: ¿Cada verdura tiene el suyo en particular, se lo trabaja de alguna manera en particular?

El experimentado Subia dijo: "Vamos rotando. Por ejemplo si en un determinado lugar ponemos un verdeo, la próxima siembra tendrá que ser una lechuga, una achicoria o un zapallto. Donde esté el zapallito, tendrá que ir un choclo. Hacemos esa rotación porque según estudios agroecológicos, cada planta absorbe los nutrientes que tiene el suelo y deja otros para una planta diferente. Por eso rotamos y diversificamos las parcelas, también todo esto de acuerdo a la estación", finalizó el productor quien asegura que "sigo aprendiendo cosas nuevas en cuanto a la exigencia del consumidor, y sabemos la forma que hay que alimentarse lo más sano posible".