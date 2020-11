Medios ingleses afirman que el príncipe William tuvo coronavirus pero lo mantuvo en secreto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El príncipe heredero de la corona se habría contagiado de Covid-19 en abril, al mismo tiempo que el principe Carlos y Boris Johnson, el primer ministro.

El príncipe William luchó en secreto contra el coronavirus en abril, días después de que su padre, Carlos de Inglaterra, lo contrajera, informó este domingo el periódico The Sun. Por el momento, el Palacio de Buckingham no ha confirmado la información.

El nieto de la reina Isabel II, de 38 años, mantuvo su enfermedad en absoluto hermetismo y lejos la prensa porque su padre, el príncipe Carlos y el primer ministro del país, Boris Johnson, acababan de contraer el virus y William estaba preocupado por el impacto que podría tener en la nación dar a conocer su diagnóstico, dijeron fuentes al citado medio.

“William se vio muy afectado por el virus”, dijeron desde su entorno. “En un momento dado, tuvo serios problemas por respirar, así que obviamente todos a su alrededor estaban muy asustados”.

Pero “después de ver a los médicos y dar positivo, lo que obviamente fue un gran impacto, William decidió intentar seguir como de costumbre”, agregó el informante. “Estaba decidido a cumplir con sus compromisos”.

El príncipe, que es el siguiente en la fila para suceder a su padre en el trono, fue tratado por médicos del palacio y puesto en cuarentena en la casa familiar de Anmer Hall, en Norfolk. Una vez allí, siguió trabajando a distancia a través de videollamadas en compañía de su esposa, Kate Middleton, futura reina consorte.

William mantuvo su enfermedad en secreto porque “estaban sucediendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie”, informó The Sun.

Además, dijo que “como resultado de su propia experiencia, se da cuenta de que absolutamente cualquiera puede contraer esta terrible enfermedad y sabe lo imperativo que es que todos nos tomemos en serio esta segunda cuarentena”, añadió la fuente.

Cuando la reina Isabel II ofreció su apasionado discurso "We Will Meet Again’, el duque de Cambrige decidió mantener su enfermedad en privado ya que no quería aumentar la tensión ya existente en Gran Bretaña debido a la pandemia.

El 16 de abril, William incluso abrió el Hospital Nightingale de Birmingham a través de una videollamada y elogió al personal por su “maravilloso ejemplo”.

Unos días después fue filmado fuera de su casa de Anmer Hall con Kate, de 38 años, y sus hijos George, de 7, Charlotte, de 5 y Louis, de 2, en un homenaje a los profesionales de la salud.