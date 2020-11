https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con 56 nuevos contagios Ascienden a 3.175 los casos positivos de coronavirus en la provincia de Corrientes

El mes de noviembre arrancó con el 50% menos de contagios diarios: este domingo se reportaron 56 nuevos positivos, disminuyó consi­derablemente respecto a la última semana de octubre, que el promedio diario os­cilaba entre 90 y 120 casos. Lo que trajo alivio, luego de dos meses con cifras eleva­das de casos, sobre todo en la capital correntina, donde hoy supera los 500 casos activos.

Según los datos oficiales, octubre marcó la gravedad del cuadro epi­demiológico en Corrientes, ya que finalizó con un total de 1.900 casos, igualando a la cantidad registrada en el primer semestre del año. Al igual que en numero de fallecidos por coronavirus con 31, de los 54 registrados hasta la fecha (más infor­mación página 10).

No obstante, pese a las recomendaciones desde el Comité de Crisis de cumplir con el protocolo para covid, con el uso del barbijo, el al­cohol en gel, respetar el dis­tanciamiento social y evitar aglomeramientos, aun así continúa primando la falta de conciencia y responsa­bilidad social, consideran­do el relajamiento que se observa a diario en el com­portamiento social, no solo en la zona del microcentro capitalino, sino también en los barrios de la periferia. Hay un importante número de la población que ya no usa tapabocas, un acceso­rio primordial para evitar el contagio del virus.

En este contexto, según el último reporte de los 56 nuevos casos, 46 son perso­nas que residen en Capital, una en Riachuelo, cuatro en Paso de los Libres, dos en Bella Vista, dos en Paso de la Patria y uno en Sauce. Así, ya se acumulan a la fe­cha 3.175 contagios. Pero de ellos, unos 2.460 pacientes se han recuperado.

En tanto que a la fecha hay 661 positivos activos, de los cuales 75 están in­ternados en el hospital de campaña. Y hasta ahora, del total de activos el ma­yor número se concentra en Capital con 527 casos. Luego le siguen Bella Vista con 26, San Luis del Palmar con 12, Mercedes con cinco, Empedrado con siete, Santa Ana con dos, Paso de los Li­bres con 22, Mocoretá con 12, uno en Curuzú Cuatiá, 13 Goya, uno en Lomas de Vallejos, ocho en Paso de la Patria, dos en Juan Pujol, 10 Saladas, cuatro en Virasoro, seis en Riachuelo, uno en Itatí, uno en Sauce y uno en San Roque.

En tanto, se constataron tres fallecimien­tos por covid-19 en el hospital de Campaña. Se trata de pa­cientes que estaban internados en Terapia Intensiva. Una mujer de 88 años con diagnóstico de insuficiencia respira­toria, neumonía por covid-19, con antece­dente de hipertensión arterial, diabetes me­llitus tipo2. Un hom­bre de 73 años con insuficiencia respira­toria, distres respira­torio grave, neumonía con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo, obesidad. Y un hom­bre de 40 años con antecedente de hiper­tensión arterial.