CULTURA Y MEDIOS LT9 convoca a artistas para tres concursos vinculados al radioteatro La propuesta es de la emisora junto a Diario El Litoral y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. El llamado es para actores y actrices, guionistas y elencos teatrales. Los ganadores podrán formar parte del ciclo "El radioteatro de la Líder", que comenzó en el invierno. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre.

Este año LT9 hizo una apuesta fuerte relacionada con la gestación de contenidos originales y atractivos para su programación: incorporó, desde el mes de julio, el radioteatro de la Líder, con un elenco estable integrado por actores y actrices santafesinos, dirigidos por Quique Mailier.

Ahora, la emisora decidió dar un nuevo paso para amplificar esta propuesta, consistente en una convocatoria a tres concursos que tienen como objetivo abrir el juego a los artistas de todas partes para que puedan engrosar las filas del ciclo con su trabajo.

La iniciativa, que se realiza en conjunto con Diario El Litoral y con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe apunta a elencos teatrales, actores y actrices y autores de guiones de radioteatro.

En la convocatoria selección de elencos teatrales para radioteatro, podrán participar aquellos compuestos por mayores de 18 años, residentes en la provincia de Santa Fe, que no superen los seis integrantes. Los seleccionados actuarán en la grabación de un capítulo, como mínimo, de las obras a emitir en “El Radioteatro De La Líder”.

Hay que señalar que el jurado seleccionará tres elencos teatrales, uno correspondiente a los departamentos La Capital y Rosario y dos de los demás departamentos de la provincia. A los ganadores se los distinguirá con un premio de difusión y puesta en en el aire en el ciclo el Radioteatro de la Líder.

Actores y guiones

En la convocatoria destinada a los actores y actrices, podrán participar personas mayores de 18 años. Los seleccionados actuarán en la grabación de un capítulo como mínimo de las obras a emitir en “El Radioteatro De La Líder” incorporándose al elenco estable.

En el caso del Concurso Nacional de Guiones de Radioteatro, podrán participar todos los autores argentinos, mayores de 18 años. Los participantes solo podrán postularse con una obra teatral, aunque la obra a postular podrá ser escrita por más de un autor.

En este caso, los autores no tendrán limitaciones temáticas o de propuestas estéticas, aunque las obras a presentar deberán ser originales, inéditas, no estrenadas y no haber obtenido premios o menciones, ni estar pendientes de fallo en otro concurso o convocatoria de dramaturgia o como texto teatral en convocatorias de apoyo a la producción a nivel municipal, provincial o nacional hasta la fecha de resolución del presente concurso. No se aceptarán adaptaciones de obras de radioteatro o teatrales ya publicadas, o representadas ni adaptaciones de textos publicados de cualquier género literario.

Plazos y resultados

Los interesados deben enviar el material por correo al correo onda9sa@gmail.com siguiendo las indicaciones de las bases y condiciones del concurso, que pueden encontrarse en http://www.lt9.com.ar. El plazo de la convocatoria será hasta las 23.59 minutos del día 30 de noviembre, mientras que los resultados se darán a conocer el día 10 de diciembre.

Para obtener mayores precisiones, hay que comunicarse con LT9, al teléfono (0342) 4109999, en el horario de 8 a 13.

Impronta santafesina

El radioteatro de la Líder se puso en marcha en el mes de julio y desde entonces continuó en forma ininterrumpida a través de AM 1150 y de FM 105.5. A través del trabajo en sintonía de un grupo de actores y actrices de la ciudad de Santa Fe y de otros puntos de la provincia, dirigidos por Quique Mailier, con la colaboración del personal técnico y artístico de LT9 y la producción de Ricardo Dupuy, se pusieron al aire diversos episodios, inspirados varios de ellos, en la obra de autores reconocidos como Roberto Fontanarrosa y Ricardo Güiraldes, entre otros.





Al mundo

Hace dos meses, se conoció la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de difundir el radioteatro de la Líder en las representaciones argentinas en el exterior. Lo cual implica que los contenidos generados en la emisora santafesina llegarán a más de cien países del mundo. Esto implica que un producto cultural santafesino sea consumido por un vasto público internacional.

De interés

El Concejo Municipal de Santa Fe, el pasado jueves 29 de octubre, declaró de interés el programa de radioteatro “Un espectáculo para la imaginación”, producido y emitido por LT9. El reconocimiento se produjo bajo el fundamento de que el programa “ha llegando al público de toda la provincia e incluso, a provincias y países vecinos, difundiendo nuestra cultura nacional de una forma original, tan imprescindible para estos momentos de aislamiento social".