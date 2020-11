Los sonidos del silencio de estas canchas de la pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nuestro fotógrafo nos cuenta lo que se dijo adentro del campo de juego en Unión-Arsenal. Curiosidades y diálogos que habitualmente son casi imperceptibles y que en un estadio sin público se pueden escuchar. Para muchos futboleros, una vuelta a los entrañables “picados”.

Mauricio Garín

La curiosidad en cómo se jugó esta primera fecha del torneo organizado por la Liga Profesional de Fútbol dejó una serie de diálogos y palabras entre los jugadores, cuerpo técnico y árbitros que pasamos a contar.

Entre las que más impacto tienen, es el golpe de la pelota cuando pega o roza sobre un cuerpo de un jugador. Un ruido seco invade el estadio. Y están graciosas como “¡es ahora, ‘Cabeza’, empezá a correr!” del preparador físico de Arsenal a un recién ingresado. O los apodos con que se tratan los jugadores: “Biennnnn, Perro”, “Metele pata, Jarro”, “Limpiala, Cabeza”.

Las que mas se repiten: “Solo, solooooo” (cuando recibe la pelota un jugador y no tiene rivales cerca); “Cuidado que te llegan” (cuando recibió solo y van dos “al humo” a marcarlo); “Dalé..dale que sigue” (cuando la pelota no se fue afuera o cuando el línea no levanta el banderín marcando el offside). “Esperalo, esperalo” (cuando el rival no avanza y juega atrás); “Apretalo, apretalo” (cuando hay que salir a marcar mas arriba).

Algunos de los diálogos entre el árbitro, los jugadores y cuerpo técnico:

1: ““Silvioooooo…. Tomemos agua todos. Estamos jugando desde las dos de la tarde” (cuando se pidió el ingreso de la camilla, varios jugadores de Arsenal se acercaron desesperados a pedir agua al banco). Fue el grito de sugerencia del DT de Unión, el Vasco Azconzábal. Casi todos apoyaron la moción y Trucco, enseguida, levantó las manos haciendo señas que se podían acercar los demás jugadores a los bancos de suplentes. Solo el compenetrado arquero visitante se quejó como un niño a los gritos “¡No podés pararlo ahora Trucco!”. Iban 30 minutos del segundo tiempo. Las risas en ambos bancos y jugadores en la cancha fue casi unánime. Hasta se dieron un abrazo los DT Azconzábal y Rondina.



2: “¿Que pasa Silvio? ¿Que pasa...? Ellos quieren tener el protagonismo del partido...” la demanda que intentó imponer el veterano defensor Emiliano Papa. “Te callás Emiliano” le retrucó el árbitro muy seguro. Y se hizo un silencio. “El protagonismo lo querés tener vos”, le gritó Blasi, el capitán de Unión aprovechando el reto. La discusión se dio en el marco del jugador de Unión (Nardoni) que quedaba por segunda vez en el piso por calambre a pocos minutos de terminar el partido.



3: Otro reto para Emiliano Papa del árbitro Trucco. “Yo te hablo con respeto Emiliano, ya hablé con él. Vos, no te metas”.



4: “Tranquilo, tranquilo...no llegás con el contacto físico pero vas con el pie levantado”, la explicación del árbitro Silvio Trucco a Gabriel Carabajal cuando este le protestó un foul entre la línea del área grande y el lateral en el segundo tiempo.



5: “Yo te perdono, pero vos tranquilo, no vayas más así de fuerte”, le dijo Trucco al aguerrido marcador derecho de Arsenal.



Después llegan las mas sofisticadas: El DT Rondina, ante un pase imperfecto de su número cinco, se quejó y dijo “Eso es tres dedos”; “Perfilado que viene” (un defensor a su compañero cuando se acerca el rival y hay que dar el pase).



El más gritón de la cancha fue el arquero visitante, Maximiliano Gagliardo: “Estas arriba de la línea de los volantes”, para el defensor Emiliano Papa, cuando se iba al ataque y se “olvidaba” de volver.



“¡La marca en ataque!” cuando el equipo subía y había que tomar a los jugadores rivales. Era claro, él ordenaba para no quedar mal parado para la contra...



Y no faltó la frase que cierra en cada cancha: “¡Muchachos, apretemos los dientes que faltan cinco!”. Salió del banco de Arsenal…. Fue la tarde los sonidos del silencio de estas canchas de la pandemia.