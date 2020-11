Al menos 16 muertos y 400 mil evacuados tras el paso del tifón Goni por Filipinas

Al menos 16 personas fallecieron y otras tres permanecen desaparecidas tras el paso del tifón Goni por Filipinas, el más poderoso de este año, que destruyó o dañó decenas de miles de casas, según la información brindada este lunes por la Oficina de Defensa Civil.

El tifón tocó tierra durante el domingo en la región de Bicol, al oeste del archipiélago, y provocó la evacuación de más de 400.000 personas.

Goni impactó el domingo en la isla de Catanduanes y la vecina provincia de Albay, en la más poblada isla de Luzón, en la costa este del archipiélago de Filipinas, con vientos de hasta 225 kilómetros por hora.

Los violentos vientos y la torrencial lluvia derribaron postes de electricidad y causaron inundaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron viviendas a medida que Goni avanzaba hacia la parte sur de Luzón.

This is the sound of one of the strongest storms ever witnessed on Planet Earth.



This is super typhoon #RollyPH

(#Goni) striking Albay, Philippines 🇵🇭 a few hours ago.pic.twitter.com/6ZgxmJCXYn