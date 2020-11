https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Vasco rescató tres cosas: la respuesta de un equipo sin experiencia, que se generaron situaciones y que el arquero rival fue importante para el resultado. Pero en el caso de Luna Diale, podría haberle facilitado su debut poniéndolo en el lugar que mejor puede rendir.

Lo que dejó el empate con Arsenal Luna Diale de "9" y Andereggen de "7". ¿No es mejor al revés?

Alguna vez, el "Patón" Bauza dijo que a él le gustan "los jugadores versátiles". Es decir, los que pueden jugar en varias posiciones. Sin embargo, nadie puede discutir que cada jugador tiene un puesto de la cancha en el que se siente más cómodo, lo que no significa que sea el único en el que pueda jugar. Pero sí, el que mejor puede rendir.

Hace poco, en una nota con Roberto Pasucci, el ex jugador de Boca y Unión afirmaba que "Luna Diale es un jugador ideal para utilizarlo por el costado y mano a mano con el marcador; Cañete es un jugador que tiene muy buena pegada de tiro libre y tiene panorama de cancha, jugando en el medio puede meter buenos pases filtrados". En este último caso, Azconzábal acertó poniéndolo de volante (más allá de que todavía no se vio un Cañete en plenitud). Pero a Luna Diale lo hizo jugar de "9" y además, lo justificó diciendo que tiene "las características del centrodelantero", algo que Luna Diale, previamente, no coincidió.

¿Qué dijo Luna Diale?, "jugué de centrodelantero por pedido del técnico. Debía tirar diagonales a espaldas de los centrales. Yo me siento más cómodo jugando por afuera, mano a mano por los costados con los marcadores". ¿Qué dijo Azconzábal?, "Luna Diale tiene las características de un centrodelantero; si comparás con otros '9' vas a encontrar jugadores distintos, sobre todo en cuanto a la talla. Pero es veloz y puede jugar de centrodelantero", fueron las palabras posteriores del entrenador.

Luna Diale de "9" y Andereggen de "7" fue lo que llamó la atención. Ninguno de los dos estuvo a la altura, más allá de que hayan estado relativamente cerca del gol (Luna Diale con un remate cruzado que atajó Gagliardo y Andereggen en dos ocasiones). Fue un intento, una búsqueda del Vasco que no le trajo buenos dividendos por más que posiblemente él haya sacado alguna conclusión diferente. Mucho más lo de Luna Diale, teniendo en cuenta que inevitablemente se termina tirando centros cuando hay algún desborde por afuera y allí es necesario tener a un '9' que pueda ganar en la lucha entre los centrales, algo que no parece ser la característica principal de Luna Diale.

"Tuvimos buen juego y nos faltó el detalle del gol, nos faltó precisión en la definición y a eso se sumó el buen trabajo del arquero rival", dijo también Azconzábal, ya en el balance de lo que se vio en 90 minutos que indudablemente dejaron una imagen mejorada a lo poco y nada que había ofrecido "otro Unión" ante Emelec.

Hay una frase para destacar de Azconzábal, cuando rescata el "espíritu amateur" que tiene el equipo. "Veo un plantel compenetrado y comprometido para sacar esto adelante. Se levantan todos los días y entrenan todas las mañanas con el objetivo de crecer cada día más y eso me gusta. Hay mucha juventud y humildad, necesitamos paciencia", dijo el Vasco, que agregó: "Vamos con las mejores expectativas a jugar la revancha a Guayaquil".

En el final, Azconzábal también dejó en duda la posibilidad de que juegue Márquez (el plantel tiene que hacerse el hisopado para viajar y deberán tomar una determinación con relación a su inclusión en el listado de viajeros), rescató algunos debuts absolutos en primera y varios que jugaron el segundo partido. "Hubo tres que jugaron su primer partido, más otros tres que jugaron el segundo. Y agrego a Luna Diale, que si bien tuvo algo de rodaje en Cerro de Uruguay, debutó hoy en el fútbol argentino", fueron las palabras finales del DT rojiblanco.

¿Qué puede pasar en el equipo para el jueves?, quizás con lo que hicieron este domingo, haya algún jugador que se meta entre los titulares. Un caso es el de Francisco Gerometta; otro puede ser el de alguno de los volantes (Bucca, Nardoni o Carabajal). Todo parece indicar que Moyano, Nani, Corvalán, Leyes, Cañete, Cabrera y Troyansky tendrán un lugar. A ellos se les puede sumar Juan Manuel García, pero si sale con tres delanteros, algún retoque hará en el mediocampo para que haya mejor generación de juego.

Tácticamente, el Unión del partido con Arsenal fue diferente al de Emelec. Hubo más presencia en el mediocampo. Fue prácticamente un 4-4-2 con Andereggen disciplinado para retroceder ante la subida de Papa por su costado y con Zenón y Carabajal alternándose la función de apertura de la cancha por izquierda. Luna Diale fue el referente más ofensivo, pero la cercanía con la que jugaron Bucca, Nardoni y Carabajal permitió que el equipo pudiera intentar un volumen de juego que había estado ausente frente a los ecuatorianos.