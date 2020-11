https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.11.2020 - Última actualización - 12:53

12:49

Reclaman asistencia del Estado ante la crisis producto de la bajante, la pandemia y la veda. Hubo asambleas a la vera de distintas rutas santafesinas. Pero una inmediata gestión gubernamental evitó la protesta.

Frenaron la protesta Pescadores amenazaron cortar las rutas y fueron atendidos por el gobierno provincial Reclaman asistencia del Estado ante la crisis producto de la bajante, la pandemia y la veda. Hubo asambleas a la vera de distintas rutas santafesinas. Pero una inmediata gestión gubernamental evitó la protesta. Reclaman asistencia del Estado ante la crisis producto de la bajante, la pandemia y la veda. Hubo asambleas a la vera de distintas rutas santafesinas. Pero una inmediata gestión gubernamental evitó la protesta.

Pescadores de distintas localidades de la provincia se concentraron este lunes a primera hora de la mañana en asambleas realizadas a la vera de rutas santafesinas para definir si cortaban el tránsito en reclamo de una ayuda del Estado. Pero una reacción inmediata de las autoridades, que los convocaron al diálogo, impidió la concreción de la protesta.

En la ciudad de Santa Fe, los pescadores se habían concentrado en inmediaciones de la Fuente de la Cordialidad, en la cabecera Este del Puente Oroño sobre la ruta nacional 168, como es habitual en cada una de sus manifestaciones públicas. La amenaza era concretar un corte total del tránsito de esa ruta con intenso tráfico internacional de transporte de cargas.

Hasta allí habían llegado también los cerca de 20 delegados de los 1.548 pescadores de toda la provincia, representados por la denominada Asociación Civil de Pescadores. La idea era realizar la asamblea, definir la modalidad de protesta, y llevarla adelante de inmediato en todas las rutas en simultáneo.

"Queremos que el gobierno se siente en una mesa con los empresarios y definan el precio del pescado para los compañeros", dijo el referente de la asociación, Jesús Pérez, que es pescador de Alto Verde. La ley que regula la actividad impone que cada dos meses se deben reunir las autoridades gubernamentales, los empresarios y los pescadores y definir el precio del pescado. Sin embargo ello no ocurre. "En la zona norte de Santa Fe pagan hoy $ 22 la pieza de sábalo, y en la zona sur pagan $ 35 -ejemplificó-. ¿Por qué existe esa diferencia, si los frigoríficos son todos de Santa Fe?", se preguntó entonces Pérez.

Por otra parte, este domingo 1 de noviembre comenzó la veda de pesca del surubí. La medida se da en una coyuntura de ríos "secos", por la bajante histórica del Paraná. "A los compañeros no les queda otra que salir a pescar al Paraná -admitió Pérez-, y si en un operativo les quitan los elementos, no están en condiciones de reponerlos", graficó el estado que consideran "desesperante". Por ello "pedimos una ayuda económica, así no tenemos que salir a pescar el surubí".

Por todo ello, "la medida la va a definir la asamblea pero yo estimo que el corte de ruta va a ser total", había anticipado el representante de los pescadores. Pero luego arribaron al lugar autoridades provinciales y los convocaron de inmediato a una reunión en el Ministerio de la Producción, a la que se sumaron también representantes de Desarrollo Social y de Ambiente.

Luego de más de una hora de diálogo, finalmente las partes llegaron a un acuerdo y se evitó así la protesta de los pescadores. El próximo martes habrá una nueva reunión para avanzar en las respuesta de asistencia que esperan los trabajadores. "Nos vamos satisfechos", dijo Pérez, cerca del mediodía.

Mientras que Ignacio Martínez Kerz, secretario de Prácticas Sociocomunitarias del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, ofició de vocero gubernamental y dijo: "Una de las principales consecuencias que genera la pandemia es la alimentaria, por lo que ofrecemos una articulación estrecha desde distintos sectores del Estado para brindar la respuesta necesaria". Cabe recordar que la semana pasada les habían otorgado una ayuda alimentaria muy importante.

"Discutimos el rol de Prefectura (Naval), la Guardia Los Pumas, los frigoríficos (empresarios), y la ayuda económica que les ofreceremos ante la veda", continuó Martínez Kerz, y señaló luego que "hubo muchos reclamos por la falta de gestión del gobierno anterior para este sector de trabajadores, mientras que nuestro abordaje es integral, con la presencia de tres ministerios en tiempo récord", finalizó.