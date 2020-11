A 20 años del desembarco argentino en la poderosa NBA

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 31 de octubre de 2000 quedará grabado como la fecha en la que la NBA le abrió sus puertas a los jugadores argentinos, ya que el chaqueño Rubén Wolkowyski y el bahiense Juan Ignacio "Pepe" Sánchez concretaron sus respectivos estrenos en la principal Liga de básquetbol del mundo.

Aun cuando otro bahiense, Hernán "El Loco" Montenegro tuvo su primer contacto con la NBA a partir de haber sido elegido en el draft de 1988 (en el puesto 57 por Philadelphia Sixers), en donde también fue nominado el fallecido gigante formoseño (2,30 metros), Jorge González; los primeros minutos oficiales de basquetbolistas argentinos los aportaron dos integrantes de la "Generación Dorada".

El chaqueño Wolkowyski, en ese entonces con 27 años, sumó 11 minutos para Seattle SuperSonics, que perdió con Vancouver Grizzlies, en Canadá, por 94-88. En ese lapso, el ex pivote de Quilmes de Mar del Plata, Estudiantes de Olavarría y Boca Juniors, entre otros, capturó dos rebotes y propició una tapa. Mientras tanto, en el tradicional Madison Square Garden de Nueva York, el bahiense Sánchez, por esos días con 23 años, vistió por 2m.27s. la camiseta de los Philadelphia Sixers, que vapuleó al local New York Knicks en ese cotejo inaugural de la temporada, por 101-72. El base, ex Real Madrid, aportó apenas dos asistencias en el breve tiempo en cancha. Sólo para detallistas quedará el hecho de que "Pepe" ingresó "cronológicamente antes" que el "Colorado", puesto que el encuentro en Nueva York empezó más temprano que el de Vancouver.

"Fue algo muy especial, increíble, porque en el hotel Plaza, cerca del mediodía, el manager general del equipo, Billy King, me dijo que me cambiara que jugaba a la noche y a partir de ese momento no pude parar de hablar", contó el ex jugador que forjó su carrera deportiva en la NCAA en la Universidad de Temple. "El técnico Larry Brown no era de poner novatos, pero Tony Kukoc se le acercó y le dijo que como ganábamos fácil que me pusiera para debutar y así cumplí el sueño", rememoró "Pepe", hoy encargado general del proyecto Bahía Basket en la Liga Nacional (LNB)

Esa misma Liga Nacional había visto debutar al joven bahiense, casi seis años antes, con la camiseta del Deportivo Roca, con apenas 17. Al año siguiente se integró al Estudiantes de su ciudad natal (hoy Bahía Basket) y luego emigró a Estados Unidos para estudiar historia en la Universidad de Temple, además de ilusionarse con cumplir el sueño de participar de la competencia más importante en el básquetbol mundial.

Sánchez integró durante cuatro años el conjunto de los Owls de Temple, la franquicia universitaria desde la que saltó a los Sixers, en la temporada 2000. En el conjunto de Filadelfia, el bahiense cumplió 24 partidos, luego vistió las camisetas de Atlanta Hawks (cinco encuentros, 2000-2001) y Detroit Pistons (nueve, 2002-2003).

El chaqueño Wolkowyski, en tanto, disputó dos temporadas en la NBA tanto con Seattle SuperSonics (34 partidos, 2000-2001) y Boston Celtics (siete, 2001-2002).

Ambos jugadores integraron la nómina del seleccionado albiceleste subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, las máximas conquistas de un plantel que se erigió -por aquellos años- en referencia de excelencia.

Los dos argentinos también oficiaron como una suerte de "adelantados" de otros compatriotas que luego pasaron por la Liga más competitiva del mundo. En esa nómina brilló Emanuel Ginóbili pero también resultaron protagonistas Luis Scola, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino y Patricio Garino.

Los que jugaron con los mejores

El siguiente es el listado, por orden cronológico de debut, de jugadores argentinos que participaron a lo largo de la historia de temporadas de la NBA.

1) Juan Ignacio "Pepe" Sánchez: debutó el 31/10/ 2000 para Philadelphia Sixers. Jugó también en Atlanta Hawks y Detroit Pistons. Participó en un total de 38 partidos, con 20 puntos, 21 rebotes y 49 asistencias, en 187 minutos.

2) Rubén Wolkowyski: debutó el 31/10/2000 para Seattle SuperSonics. También jugó en Boston Celtics. Intervino en 41 encuentros, con 80 tantos, 47 rebotes y 4 asistencias, en 329 minutos.

3) Emanuel Ginóbili: debutó el 29/10/2002, con San Antonio Spurs (única franquicia en la que participó). Totalizó 1.057 partidos; con 14.043 puntos, 3.697 rebotes y 4.001 asistencias, en 26.859 minutos, en fase regular. Además jugó 218 partidos de play offs, con promedios de 14 puntos; 4 rebotes y 3,8 asistencias, en 27,9 minutos. Ganó cuatro títulos en las temporadas 2003, 2005, 2007 y 2014.

4) Carlos Delfino: debutó el 2/11/2004 con Detroit Pistons. También jugó para Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets. Concretó 507 partidos, con 4.115 puntos, 1.815 rebotes y 887 asistencias, en 11.580 minutos.

5) Andrés Nocioni: debutó el 5/11/2004 con Chicago Bulls. También estuvo en Sacramento Kings y Philadelphia Sixers. Totalizó 514 partidos; con 5.415 tantos; 2.295 rebotes y 614 asistencias, en 12.013 minutos.

6) Fabricio Oberto: debutó el 1/11/2005 para San Antonio Spurs. También actuó en Washington Wizards y Portland Blazers. Cumplió un total de 336 partidos; 1.081 puntos, 1.175 rebotes y 300 asistencias, en 4.871 minutos. Ganó con los Spurs dos títulos en 2005 y 2007.

7) Walter Herrmann: debutó el 10/11/2006 para Charlotte Bobcats. También jugó para Detroit Pistons. Disputó 152 partidos, 819 puntos, 319 rebotes y 66 asistencias, en 1.939 minutos.

8) Luis Scola: debutó el 30/10/2007 para Houston Rockets. También se desempeñó en Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets. Jugó 743 partidos, con 8.882 puntos, 4.491 rebotes y 1.194 asistencias, en 19.001 minutos.

9) Pablo Prigioni: debutó el 2/11/2012 para New York Knicks. También actuó para Houston Rockets y Los Angeles Clippers. Disputó 270 partidos, con 946 puntos, 505 rebotes y 765 asistencias, en 4.566 minutos. Hoy se desempeña como asistente técnico en Minnesota Timberwoles.

10) Nicolás Laprovíttola: debutó el 25/10/2016 para San Antonio Spurs. Jugó 18 partidos, con un balance de 59 puntos, 10 rebotes y 28 asistencias, en 174 minutos.

11) Nicolás Brussino: debutó el 26/10/2016 con Dallas Mavericks. También vistió la camiseta de Atlanta Hawks. Acumuló un total de 56 partidos, con 150 puntos, 98 rebotes y 47 asistencias, en 531 minutos.

12) Patricio Garino: debutó el 4/4/2017 para Orlando Magic. Participó en 5 partidos, sin anotar puntos ni repartir asistencias, aunque sí capturó 7 rebotes, en los 43 minutos que estuvo en cancha.