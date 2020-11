Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.11.2020

Opinión

ERCILIO FERRI

"Quien favorece el poder de otro labra su propia ruina, porque este poder lo ha propiciado con la fuerza o con la astucia. Y tanto una como otra resultan sospechosas, a quien se ha hecho poderoso".

****

Mejorar la imagen

MANUEL DEL CENTRO

"Me parece muy mala la publicidad nueva del Quini 6. Esos dibujos que han puesto, me parecen de mal gusto. No sé quién habrá autorizado el concurso para seleccionar semejante producto. Yo pido que lo cambien. Lo cambiaron hace poco tiempo, pero lo hubieran hecho por algo mejor. Defenestran al buen gusto".

****

Atender la salud

AMALIA ISSA

"Quiero referirme a lo que dice la ministra de Salud, Sonia Martorano. No me puedo explicar que ella diga, de determinada forma, que Santa Fe es el epicentro de la pandemia; que vamos 'a superar los 100 mil largos', y que está saturado el servicio de salud. En Rosario los sanitarios piden que, por favor, 'aprieten el botón rojo'. A la vez, digo, ¿cómo puede ser que el gobernador, los intendentes estén pasivos?, que sigamos todos con una vida normal, y a la vez Martorano sale a decir cosas en Rosario, como las mencionadas... ¿cómo puede ser?, ¿al gobierno no le interesa la vida de las personas, las que se enferman? ¡No podemos salir, estamos en grave peligro!, y a la vez ya hay gente con problemas mentales por el encierro, problemas psicológicos, los chicos también. Pero somos gente que queremos salvarnos. Pero digo, si somos el epicentro del coronarivus en la Argentina, ¿por qué no volvemos a fase 1? Por lo menos se van a bajar los contagios y se va a salvar vidas, y se va a poder componer la salud. Para ir más despacio, hasta que Dios nos bendiga y venga la vacuna. ¿No se vuelve a fase 1 por el dinero?, nadie se va a morir de hambre..., porque los que lloran son los que más tienen. Los pobres no lloran, se conforman con poquito, con la polenta (como dicen ahora, la Era de la Polenta). Volvamos a fase 1, para que haya menos enfermos, menos muertos y haya mayor acceso a las camas. ¿Qué están esperando? A esto se llegó por no cuidar las fronteras de la provincia. Ahora tienen que buscar soluciones".

****

Siguen los acosos

VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

"El problema de la zona de Mitre y Córdoba persiste. Es fácil de individualizar al sujeto, que por sus características físicas puede saltar tapiales, caminar los techos, atravesar patios vecinos, y que sin duda debe vivir por la zona. Su conducta obsesiva muestra su personalidad, y que da para pensar qué lo pone en esas condiciones y que por lo tanto se requiere una intervención policial más allá del paso, alguna vez, por el barrio de la camioneta policial. Aquí es necesario una investigación y una decisión de parte de las autoridades".

****

La jubilación del humilde

RAMÓN CASTRO

"La jubilación es el ahorro que el trabajador aportante hizo durante sus años de trabajo. Lo que me parece muy injusto es que se le haya dado casi igual a las amas de casa que no trabajaron, porque sus maridos ganaban suficiente para vivir bien. ¡¡Les han dado esa jubilación a gente muy rica!! ¡¡No hay justicia en este país!! El jubilado humilde seguro que no tiene casa, ¿cómo hace para pagar alquiler, vestirse ,comer, comprar remedios, etc.?".

****

Trabajo y salud

LECTORA ATENTA

"Van a abrir las fronteras para que vengan los turistas y nuestro país está desbordado de contagios. El personal de salud está agotado. Algunos han muerto, tanto médicos como enfermeros, enfermeras, etc.; otros están con licencia por enfermedad. No hay camas ni para los propios argentinos y quieren instalar hospitales de campaña para los turistas. El presidente Alberto Fernández espera una lluvia de dólares, como Macri esperaba una lluvia de inversiones, algo que nunca aconteció. Uruguay fue inteligente: cerró sus fronteras y cuidó a su población de esa manera. Lo que se necesita es trabajo, trabajar y trabajar en lo que se pueda y ser perseverantes en ello".

****

Llegan cartas

El país del "como si"

MIGUEL ANGEL REGUERA

El "como si" es la enfermedad nacional. Recuerdo que en el año 1982, mientras nuestros héroes se jugaban el cuerpo y su último suspiro por defender nuestras Islas Malvinas, la población polemizaba sobre quién debía ser el 9 de la selección que participaba en un Mundial de fútbol, y se festejaban los goles contra Hungría y se apostaba un lechón a que se le ganaba a Brasil. Desde que nacemos nos entrenan en el "como si". "Como si" no hubiera compatriotas muriendo, "como si" no existiera la inseguridad, "como si" la estructura federal de Estado, con la infinidad de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, pudiera bancarse con el déficit fiscal que cada vez parece más a un agujero negro. Hoy el "como si" llegó a la pandemia. Hagamos "como si" todos estuvieran trabajando a la distancia. "Como si" las normas y los protocolos se cumplieran. "como si" se estuviera testeando lo suficiente. "Como si" no hubiera ataques de pánico, ansiedad, divorcios, violencia intrafamiliar, femicidios, miedo e incertidumbre en un entorno complicado por el encierro. Hagamos "como si" los niños y jóvenes pudieran ser evaluados en condiciones equitativas, sin conocer las historias vividas por ellos en estos meses. En el "como si" las autoridades educativas pueden ordenar informes, rúbricas, calificaciones y todo en formato digital. Porque no importa si tienen profesores con masters y doctorados; si no se han sumado al ejército de "zoom-bies". Digámosles para fortalecer su autoestima que no sirve lo que saben, que hagan un tutti frutti o un Tic-toc con sus alumnos a través de las plataformas digitales. Podemos actuar "como si" no tuviéramos a la mitad de los menores bajo la línea de la pobreza o que los jubilados pueden vivir con 18.000 pesos por mes. ¡Pero yo me cansé! Creo humildemente que vivir en un estado patológico de "negación" de la realidad nos ha llevado a donde estamos y ya es hora de sincerarnos y de dejar de ser los campeones del "como si".