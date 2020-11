https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.11.2020

En Corrientes Muere con coronavirus un hombre que estaba prófugo y acusado de abusar sexualmente de su hijastra

Un hombre que estaba prófugo desde hace más de un año, tras ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra, murió con coronavirus en el hospital de Campaña de la Capital de Corrientes, lo cual llevó a la madre a la víctima a decir que en el caso "no hubo justicia".

Se trata de Darío Aguirre (40), sobre quien pesaba un pedido de captura tras haberse fugado en el tramo final del juicio en su contra, del que solo faltaban los alegatos y la sentencia.

Estaba imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente calificado por el vínculo por su condición de guardador de una niña de 3 años y 11 meses, hija de quien por ese entonces era su pareja.

"Acabo de reconocer el cuerpo. Siento impotencia, porque quería que sea juzgado como corresponde", dijo hoy Erika Montenegro, madre de la víctima.

La mujer cuestionó a la Justicia "por ineficiencia" y dijo -en declaraciones a Radio Dos- que "gracias a Dios no va a estar más en la calle. Vivía con terror".

"Me preguntaba adónde estaba. A veces no dormía pensando que se me iba a aparecer", sostuvo.

Seguidamente, mencionó que también tuvo una hija con el acusado. "A ella le tengo que contar que su papá murió y a la más grande le tendré que contar que no está más el monstruo que abusó de ella", apuntó.

Aguirre estuvo prófugo desde julio de 2019 y fue hallado hace poco más de una semana en el hospital de Campaña, donde se atienden exclusivamente casos de coronavirus.

En esa oportunidad, el abogado de la querella, Gustavo Briend había confirmado a Télam que el imputado estaba internado en el mencionado nosocomio "en grave estado, en terapia intensiva", y que su representada se había enterado por una llamada anónima.

El acusado de abusar sexualmente de su hijastra, falleció ayer con Covid-19 en el hospital de Campaña de la Capital de Corrientes.