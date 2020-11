https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur Cristina, el periodismo incorrecto… y necesario Según Gay Talese, Donald Trump es Estados Unidos. Muchos estadounidenses lo odian y lo llaman 'matón'. Pero los representa.

Don José González Castillo, para agosto de 1906, quiso bautizar a su hijo ("el gallego" era un anarquista militante en serio, como su amigo Florencio Sánchez) con el nombre Descanso Dominical González Castillo. No pudo. Por eso se llamó Ovidio Cátulo González Castillo. Ya con decisiones propias el poeta se llamó Cátulo Castillo.

Era peronista. Proscripto desde 1955 en adelante, como tantos otros, en el 1962 escribe un poema que estrenó Elba Berón (qué injusticia olvidar a una hija dilecta de la familia que dio a Raúl y Adolfo, entre otros), poco después Roberto Rufino y que, como corresponde, cuando lo cantó Roberto Goyeneche se arruinó para siempre porque… ¿cómo cantarlo después de "el Polaco"?

Cuando en estos años, del Siglo 21, los Empleados de Comercio de Rosario se empeñaban en el Descanso Dominical, traían como novedad una lucha centenaria.

Recordatorio imprescindible. Es el Descanso Dominical en los últimos 5 años del Siglo 19 y los primeros 10 años del Siglo 20 el que sirve de "originante" a los clubes sociales, después de fútbol. No es casualidad. La canasta, el picnic, la poca plata y el descanso de los domingos que los reunía, originaron los clubes. Todos. Casi todos. Clubes de origen mínimo y humilde: la necesidad de juntarse, la familia, una sociedad, una bajísima clase proletaria esperanzada y en estado de formación. Aún el club de mis amores está incluido. El 5 de mayo de 1905.

Los escritores, oidores de tango sobre el 1962, escuchan ese poema que define sus angustias, las del "existencialismo" y el vaticinio periodístico sobre los políticos, la mediocridad, el engaño y adhieren. Lo festejan. Nos retrata.

Todos entienden el texto que lleva música de Aníbal Troilo: "Estás desorientado y no sabés qué 'trole' hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó -¡qué vas a hacer!- y el hombre que ayudaste te hizo mal -¡dale nomás!- Y todo el carnaval, gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! ¡Si hasta Dios está lejano! Llorás por dentro, todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano un grupí trampeó a Jesús... No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz... Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron, con rencor, todo el arpón. Amargo desencuentro, porque ves que es al revés... Creíste en la honradez y en la moral... ¡qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir".

El poema se titula Desencuentro. Pregunta: ¿quién le cree a Cristina? ¿Con quién debería reunirse? ¿Es ella quien convoca?

Sigamos esta línea desde el anarquista hasta CFK. Hay trazos. Periodismo elemental. Quién. Dónde. Cuándo. Cómo. Por qué. El periodismo que no puede esquivarse. El poema de Cátulo Castillo, ya con su título, nos re perfila y define.

Estamos en el centro del desencuentro. Cristina es todas y cada una de las partes del poema. Víctima y victimaria. No es posible rodearla, como es inadmisible esquivarla y re tonto creerle. Ejercitamos el poema en modo circular. Necesitamos ser Ícaros y, después de la salida, aterrizar pronto. Ironía: Feinman (José Pablo) titula algo suyo con algo de Cátulo… y es exégeta y biógrafo de los K.

EL VETERANO AUN ENSEÑA

No debería aclararlo, con teclear "Gay Talese dice"… tendría que alcanzar (Gay Talese -Ocean City, 7 de febrero de 1932-) es un periodista y escritor estadounidense. A principios de la década del sesenta escribió para el diario The New York Times y ayudó a definir (juntamente con Tom Wolfe) el periodismo literario o "reportaje de no ficción", también conocido como "Nuevo Periodismo". Sus más reconocidos artículos hablan acerca de Joe DiMaggio, Dean Martin y Frank Sinatra.

Ubicados en el personaje sigamos; en un reportaje que publica el diario La Nación el colega Talese sostiene: …"Pero después de ocho años 'políticamente correctos' de Obama y sus amigos abogados de Harvard, me decepcionó tanto que hiciera tan poco por los negros, así como por la mayoría de los estadounidenses desfavorecidos mientras que los medios le daban carta blanca. Su gobierno resultó una decepción. Entonces, ¿quiero más de esto con Biden? No, gracias.

-En ese contexto, ¿ve posible que Estados Unidos afronte los desafíos que debe afrontar?

-No, a menos que los blancos estén dispuestos a renunciar a algo /.../ ¿qué están dispuestos a ceder los blancos? Lo importante sería que se abolieran las escuelas privadas y que todos los chicos -negros, blancos, hispanos, asiáticos- asistieran a la escuela pública hasta ingresar en la Universidad. Eso marcaría la diferencia, garantizaría que todos tuvieran el mismo comienzo en una sociedad democrática. Pero sabemos que los blancos nunca harán eso. Por tanto, olvídese de verdaderos cambios en lo que respecta al racismo.

-Algo así suena inviable.

-Ok, ¿qué más sugiero? Que todos pasen dos años en las Fuerzas Armadas. ¡Conscripción! /…/ Recuerde que, en este momento, el Ejército está en teoría conformado por "voluntarios", pero en la práctica está compuesto por blancos pobres, negros y latinos porque es su única forma de evitar un trabajo en un local de comida rápida, en la construcción o como policías. No veo ningún cambio en un sistema que es racista".

CLARITO, CLARITO, CLARITO…

El veterano colega, respetado y admirado, "obviously", no abandona la actualidad que lo rodea:

"-Ahora yendo a cómo veo las próximas elecciones presidenciales. Veo todo con mucha tristeza. No voté por Trump, ni lo haré. ¿Pero Biden presidente? Creo que es una opción horrible y, lo que es peor, si gana llevará a la Casa Blanca al mismo elenco de personajes de Obama y los Clinton /…/ Entonces, ¿quiero más de esto con Biden? No, gracias".

RETORCIENDO EL PESCUEZO

En el reportaje aparecen nuestras desventuras, que no queremos ver. Gay Talese dice: "-Muchos estadounidenses que odian a Trump lo llaman 'matón' y dicen lo peor de él sin cesar. ¡Pero Trump es Estados Unidos! ¡Esto es lo que la gente no quiere oír, no quiere leer y no aceptará de nadie que escriba eso! Pero es cierto: Trump es Estados Unidos. Obama no era Estados Unidos.

-¿No es un poco excesivo?

-Trump es un matón y la política exterior norteamericana representa al matón en acción /.../ Comencé como redactor de deportes, allá por la década de 1950, y siempre apoyé al más débil, la gente caída que tenía el coraje de levantarse una y otra vez…".

Insisto: Gay Talese, en el reportaje del Diario La Nación, que recomiendo leer para aprender, dice lo suyo…

No hay referencia a nosotros pero aporta al desafío ¿No es Cristina nuestra Trump? Por la prepotencia y el pensamiento único CFK es Trump en Argentina a tiempo completo.

Horror militante. Negación, negación… ella es Obama gritan de La Cámpora. Bueno Talese define a Obama. Un negro que no hizo nada por los negros. Cristina… ¿hizo mucho, poco o nada por los pobres y desvalidos en Argentina?… ¿y por la democracia? ¿Alcanza con que desde su torrecita de altísimo costo nos ordene: "reúnanse y hagan un consenso"…? Táchese lo que no corresponda. Un ruego: ahora en lo posible no hable, "el Polaco" está cantando Desencuentro.

