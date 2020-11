https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Canciller en el llano

Filtrado. El ex canciller Jorge Faurie terminó sus tareas en la Cancillería, pero no abandonó la mirada sobre la situación política nacional y santafesina.

Cuando en diciembre del año pasado terminó su gestión, el santafesino Jorge Faurie, se quedó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires completando tareas en la Cancillería y temas personales. De todas maneras no abandonó la mirada sobre la situación política nacional y empezó a tener reuniones -virtuales y presenciales- con santafesinos que militan en el espacio de Juntos por el Cambio. Ahora, parece que en este mes, Faurie empezará a viajar más seguido a Santa Fe -donde tiene su familia- y a Rosario con vistas a armar un espacio político. Al lado del ex canciller dicen que estaría dispuesto a participar de las PASO del año próximo compitiendo por una banca. Así que otro anotado en Juntos por el Cambio... Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

