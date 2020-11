https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Clara es socialista

Filtrado. Un error de tipeo no pasa desapercibido cuando implica un cambio de partido, y no corrector ortográfico que lo advierta...

La diputada Clara García. Crédito: Captura de Internet

El error de la crónica del viernes de este diario no pasó inadvertido. Involuntariamente en la nota sobre la reunión de la Comisión de Análisis Tributaria se informó que Clara García era del bloque PJ y no PS. Una sola letra transformó a la socialista en justicialista y no hay corrector que lo advierta. La rosarina García tiene una extensa trayectoria en el socialista donde militó siendo estudiante universitaria para luego cumplir funciones ejecutivas en la Municipalidad de Rosario, fue concejal de esa ciudad y ahora cumple su segundo mandato como diputada siendo vocera del bloque en temas ligados a finanzas, economía e incluso modernización del Estado. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

