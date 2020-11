https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.11.2020 - Última actualización - 1:26

0:42

La hija del Diego no se aguantó y salió al cruce del entorno de su padre, al que culpa por su actual estado de salud.

El Diez permanece internado Dalma Maradona explotó tras la internación de su padre: "Por el bien de los chupasangre que no le pase nada" La hija del Diego no se aguantó y salió al cruce del entorno de su padre, al que culpa por su actual estado de salud.

Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, salió a criticar al entorno de su padre tras la internación del diez y afirmó: "Por el bien de todos/as chupasangre que no le pase nada".

"Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a "UN PERIODISTA" a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA… Y AHORA??? Bueno… No estamos tan locas,no?", indicó Dalma en una publicación en su Twitter oficial.

Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “UN PERIODISTA” a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... Y AHORA??? Bueno... No estamos tan locas,no? — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 3, 2020

La actriz responsabilizó a las personas que están cerca de su padre, actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, y agregó: "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN… Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA…".

Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA ... — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 3, 2020

Maradona fue internado en una clínica platense para realizarse estudios, luego que el viernes pasado -en su cumpleaños número 60- se lo observó con problemas para movilizarse.

Cruce entre Verónica Ojeda y Rocío Oliva

La salud del astro también provocó un cruce entre Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando y ex pareja de Diego y Rocío Oliva.

En el ciclo Polémica en el Bar le rindieron un homenaje emotivo en su cumpleaños. Mariano Iúdica charló con Rocío sobre su noviazgo que duró seis años. La panelista contó diversas anécdotas hasta que en un momento se quebró y expresó su angustia por la salud de Pelusa: “El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”.

Por su parte, Verónica Ojeda compartió en Instagram unas historias con comentarios dirigidos a Oliva, aunque sin nombrarla. “Mis lágrimas jamás son de coco (cocodrilo), mis lágrimas son de felicidad o de tristeza total, harta de tanta pavada”, escribió en tono irónico. Luego, compartió una imagen con Dieguito Fernando con un fuerte mensaje: “Te mandamos un besito, estúpida”.

Con información de NA.