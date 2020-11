https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aborda Salud Aislamiento preventivo y comportamiento social se plantean como las medidas más efectivas para acompañar el trabajo de los equipos sanitarios. Un llamado a completar el calendario de vacunación, sobre todo en la primera infancia.

Cómo funciona el programa Un trabajo en territorio para contener los contagios y anticipar la agenda no Covid

"Siga por acá, doble a la derecha y va a ver el camión", responde la vecina que aprovecha una generosa sombra natural en calle Peñaloza, bien al norte, cuando se le pregunta dónde queda el centro de salud de Altos de Nogueras. Y el camión -enorme y colorido- al que alude es el que acompaña el Plan Detectar Federal, el mismo que recorrió otros barrios de la ciudad y localidades vecinas para abordar en territorio la localización temprana del nuevo coronavirus y evitar que se propague y se desdibujen los límites de su alcance.

Altos de Nogueras es uno de los barrios donde se desarrolló este lunes por la mañana el operativo Detectar, en el marco del Programa Aborda Salud, y sumó a los recursos provinciales y locales el mencionado camión donde es posible realizar hisopados y establecer un diagnóstico rápido a través del test de antígenos.

Martín Campi es co-coordinador del primer nivel de atención de la Región Santa Fe de Salud y este lunes se encontraba allí, casi en el límite de la ciudad, en la plaza donde se desplegó un amplio operativo sanitario que incluyó el rastreo casa por casa en busca de personas con síntomas compatibles con Covid. No es lo único que se busca: hay una agenda no Covid que también importa y preocupa, y que incluye cuestiones tan esenciales como la vacunación.

"Aborda Salud es una estrategia que tomó la Región de Salud para la ciudad de Santa Fe, en particular, donde hay una alta positividad. Por esa razón, se decidió el rastreo de casos en el territorio", explicó el funcionario sobre esta medida que "es complementaria de todo lo que viene haciendo el sistema".

En la práctica se articulan acciones con referentes barriales, organizaciones sociales, efectores de salud y Desarrollo Social para hacer rastrillajes sostenidos durante varios días: entre tres y cinco, según las necesidades de cada lugar. Así, equipos de promotores visitan casa por casa para la búsqueda de personas con algún síntoma compatible con Covid-19. Si esto ocurre, "se agenda a la persona como caso sospechoso, se dan indicaciones de aislamiento para ella y sus contactos y se organiza el hisopado"

Al operativo de rastrillaje se suman tareas de promoción en las que participan la Agencia de Control de Cáncer, Desarrollo Social, Educación y control de vacunas, además de prevención de aedes aegypti, el vector de transmisión del dengue, con recomendaciones para descacharrado y desmalezado.

La razón del aislamiento

El triaje, indispensable para establecer los pasos a seguir en caso de tener síntomas o ser contacto estrecho de un caso de Covid-19. Detrás, el camión sanitario del Detectar Federal. Foto: Guillermo Di Salvatore

Volviendo al Covid, el aislamiento preventivo es uno de los aspectos sobre los que se hace más hincapié. Si una persona atraviesa la enfermedad -aunque sea leve- y sigue circulando por la ciudad, "va a contagiar probablemente a tres o incluso más personas. Por eso, es importante quedarnos lo más pronto posible en el domicilio para lograr que esa cadena de contagios sea más estrecha", dice Campi.

-A veces no se dan las condiciones ideales en el domicilio para que una persona pueda hacer el aislamiento.

-En grupos familiares en los que hay personas de riesgo, lo más importante es hacer un buen aislamiento intradomiciliario. No se trata sólo de no contagiar a vecinos sino a seres queridos. Lo ideal es que esa persona tenga una habitación separada, con un baño para uso exclusivo o que se pueda limpiar muy bien después del uso, y que se cuente con agua corriente para garantizar la higiene. Si eso no es posible, está la posibilidad de los centros de aislamiento comunitario -en Santa Fe está funcionando el de UPCN-. Pero no toda la gente está dispuesta a trasladarse. En la medida que pueda garantizar el aislamiento en su domicilio, de ser necesario con una ayuda de Desarrollo Social, intentamos que lo hagan allí.

Tres caminos

En este momento existen tres posibilidades de confirmación de un caso positivo de Covid: test rápido positivo, PCR positivo y el criterio clínico-epidemiológico. En todos los casos, las personas que están en esa situación son "potencialmente capaces de contagiar a otras personas" y por eso la recomendación del aislamiento domiciliario.

-¿Por qué a veces se demora el hisopado?

-La gente tiene que entender que el hisopado permite hacer una confirmación pero que, cuando se tienen síntomas, lo más importante es el aislamiento precoz. Porque si una persona se hace el hisopado y, sin tener un resultado, sigue circulando, va a contagiar a otras. Claro que si tiene cierto malestar va a estar más ansiosa porque le hagan un hisopado, y ese es un paso importante pero no fundamental: lo fundamental es que cumpla con el aislamiento.

Primer balance

El programa Aborda Salud arrancó la semana pasada en cinco barrios: El Pozo, Chalet, Coronel Dorrego, Pompeya y Yapeyú. En todos los operativos se lograron más de 2500 entrevistas y se encontraron 181 casos sospechosos de Covid-19, de los cuales fueron confirmados 85 por distintos métodos: test rápido, PCR o criterio clínico epidemiológico (contacto estrecho). El aislamiento está indicado, en principio, para las 181 personas, "para que en 15 días no se conviertan en 1800 nuevos casos"

El otro calendario

-¿Cuáles son los temas más relevantes de la agenda no Covid?

-La vacunación es un tema que preocupa y en el que está trabajando mucho el primer nivel de atención. En su momento hubo una campaña muy fuerte de vacunación antigripal y se hizo una cobertura que no se había logrado en años anteriores (también en un contexto en que era necesaria esa prevención frente a la pandemia). Pero a la par observamos miedo de la gente al contagio de Covid en los efectores de salud; eso hizo que muchas personas se alejen de esos espacios de vacunación de niños y niñas cuyo calendario se ha visto retrasado.

Estamos trabajando en el rastreo de aquellos niños que necesitan completar el carné de vacunas para el ingreso escolar, y para ello se relevan los padrones y los centros de salud los citan para ser vacunados.

En menores de dos años también hubo una disminución muy importante en la vacunación y el tema reviste una particular gravedad porque son las primeras vacunas: muchas en un período corto. También se trabaja para revertir esa situación porque la vacuna no es una emergencia en el corto plazo pero en el mediano y largo plazo puede generar brotes de distintas enfermedades.

El mensaje en esos casos es que padres y madres se pongan en contacto con el centro de salud más cercano al domicilio. En la medida en que esta tarea se programe de manera adecuada, el riesgo de contagio (por Covid) es muy bajo. Ese riesgo está presente en una reunión de fin de semana o en un ambiente cerrado con mucha gente. Pero no en un centro de salud, donde el personal está protegido y las personas concurren con barbijo y mantienen el distanciamiento.

"Podemos hacer todo el esfuerzo y llevar estos dispositivos a más barrios de la ciudad, por más tiempo, pero si estas acciones no van acompañadas por el comportamiento social, la distancia y el uso de barbijo, pierde fuerza. Todo tiene más sentido si la gente acompaña en la vida cotidiana", declaró Martín Campi, de la Región Santa Fe de Salud.

Vacunas y primera infancia

Uno de los temas prioritarios en la agenda no Covid es la vacunación o, mejor dicho, la demora en completar el calendario de niños y niñas. En la primera infancia, la preocupación aumenta: son muchas vacunas en un breve plazo de un año y medio que protegen contra varicela; sarampión, rubéola y paperas (triple viral), meningitis, y gripe, cuya colocación en niños se ha visto desplazada porque se priorizó a personas mayores, reflexionó Martín Campi, de la Región Santa Fe de Salud.

¿Qué pasa si este calendario no se respeta? "Se pueden desencadenar patologías más graves: un cuadro de varicela habitualmente no es de gravedad pero la vacuna no se incluyó en el calendario con el objetivo de erradicarla, al menos en el corto plazo, sino de atenuar las formas más graves que no son muy frecuentes". Otro ejemplo: "La meningitis por haemophilus tuvo un cambio epidemiológico innegable desde la introducción de la vacuna".

En conclusión, "si de repente dejamos de vacunar a una parte de la población, algunas enfermedades pueden reaparecer", advirtió Campi y aseguró que "las vacunas están disponibles y en los centros de salud está clara la indicación de que hay que colocarlas".