Alumnos de 5to. Año de Carlos Pellegrini piden cursar el último mes en la escuela

Martes 03.11.2020

8:38

Se trata de los alumnos del EMMPI Nº 8090 de esta localidad del Departamento San Martín. Le enviaron una nota al Gobernador y subieron a las redes un video conmovedor.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

El grupo de jóvenes pertenecientes a la promoción 2020 de la escuela secundaria EMMPI San Agustín de la localidad de Carlos Pellegrini, le hizo un pedido especial al Gobierno de Santa Fe.

En un año muy particular, avasallado por la pandemia y la cuarentena, los alumnos, que hoy cursan de manera virtual su último año y se despiden de una de las etapas más maravillosas de sus vidas; solicitaron por nota a las autoridades poder asistir al colegio durante el último mes del año lectivo, para poder cursar y despedirse de su escuela y sus profesores. El petitorio fue además firmado por los docentes del establecimiento y los padres de los chicos.

Al respecto, la Presidente Comunal de la localidad, Marina Bordigoni, que a su vez es mamá de uno de los alumnos, señaló a este medio: “Me toca en este caso dar mi opinión como Presidente Comunal pero también como mamá. Los chicos la han pasado mal y tienen la necesidad de volver. Volvió todo, los niños a los clubes, el fútbol al país, los bares y restaurantes, las misas, la gente a los espacios públicos, menos ellos. Yo pedí que cada municipio y comuna tenga una cuarentena administrada. Nadie mejor que nosotros conoce las características del pueblo, la situación epidemiológica, la situación sanitaria propia y a su gente. No es lo mismo administrar Rosario, Venado Tuerto, Rafaela que Carlos Pellegrini”.

Los jóvenes, además, hicieron un conmovedor video que rápidamente se expandió por las redes, con el pedido y la intención de volver a las aulas y al menos, cursar juntos el último mes de una de las mejores etapas de sus vidas como adolescentes.

Entre las imágenes, verdaderamente conmovedoras, los alumnos expresan sus sentimientos, su desazón por el año, que, de ser soñado, pasó a ser lo que todos ya sabemos. “Pasaron los meses, todo empezó a volver y pensamos que ahora nos tocaba a nosotros”, señala la voz en off de una de las adolescentes. En otra parte dice: “No entendemos por qué la gente se puede juntar en un bar sin barbijos y nosotros no en la escuela con todos los protocolos”. Y también reza: “Pasan los días y los meses y no tenemos noticias sobre nosotros. No queremos que nuestro UPD (Último primer día) haya sido nuestro último día.

El Colegio que pide volver con sus niños de Quinto año es el EMMPI Nº 8090. Se trata de dos divisiones; una de 18 alumnos y la otra de 20. “Tranquilamente la escuela les podría brindar el espacio en el patio cubierto que tiene o las aulas, ya que el establecimiento cuenta con las condiciones necesarias para lograr un retorno seguro a clases. Hoy no estamos pidiendo que los chicos tengan todos los contenidos en el mes que se reclama, porque ya los vieron de manera virtual durante el año. Los chicos quieren despedirse de sus compañeros, de sus docentes y de la escuela. En unos meses se separan y muchos no se ven más”.

Los padres de los alumnos viven, además, como en todo el país, otro tipo de incertidumbres. No saben si podrán concretar el viaje de egresados ni si habrá algún festejo de graduación. “No sabemos nada, la incógnita es grande y es muy feo para ellos y para la familia”.

El petitorio por el regreso a las aulas fue enviado por los jóvenes a la Senadora Departamental Cristina Berra, al presidente de la Cámara de diputados Miguel Lifschitz y al Gobernador Omar Perotti.