García Belsunce: el misterio del country desembarca en Netflix

Este jueves se estrena en la plataforma de streaming “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, una serie documental sobre el crimen de María Marta García Belsunce. Incluye entrevistas y material inédito. Una de las productoras es la santafesina Vanessa Ragone, quien dialogó con El Litoral junto al director, Alejandro Hartmann.

María Marta García Belsunce fue encontrada muerta en la bañera de su casa, en el barrio cerrado Carmel Country Club el 27 de octubre de 2002 a las siete de la tarde. Al principio se creyó que el deceso había sido por un accidente doméstico, más tarde se descubrió que le habían disparado cinco tiros. Ese fue el comienzo de uno de los casos policiales más complejos y enmarañados que se recuerden en la historia argentina reciente, que todavía sigue muy vivo en la sociedad argentina, transcurridas casi dos décadas.

Ahora, el misterio irresuelto de María Marta llegará a Netflix. Es que este jueves se estrenará en la plataforma el documental “Carmel ¿Quién mató a María Marta?” que a través de un vasto trabajo de investigación y de las voces de distintos protagonistas, intentará trazar una crónica del caso y poner a la consideración de los espectadores las principales hipótesis e interrogantes. El trabajo comprende cuatro capítulos de unos 47 minutos y se podrán ver entre otros testimonios de Carlos Carrascosa, Diego Molina Pico, Irene Hurtig, John Hurtig y Horacio García Belsunce.

Para conocer los pormenores de la propuesta, El Litoral dialogó a través de Google Meet con la productora, la santafesina Vanessa Ragone y el director Alejandro Hartmann, quienes coincidieron en el interés que todavía posee el caso y en que si bien barajaron la posibilidad de una ficción, encontraron que el formato de “docuserie” era el más adecuado para acercarse al tema.

“En mi caso, el suceso me impresionó y lo seguí en los medios en su momento. Y siempre pensé en producir una película de ficción, pero me resultaba difícil el abordaje desde ahí porque todas las personas que atravesaron el caso siguen vivas y hay un asesino suelto, porque no está resuelto. De modo que era difícil abordarlo desde la ficción, incluso establecer quienes podían hacer los roles de cada una de esas personas en la vida real. Llegó este proyecto y encontramos la manera”, señaló Ragone.

“Nos imaginábamos una ficción porque el caso tiene esos ribetes”, coincidió Alejandro Hartmann. “Pero nos pasaba que se iba siempre hacia un lugar con cosas de humor negro. Un lugar en el cual, siendo un caso todavía sin resolver y habiendo una víctima y un asesino suelto, no era agradable. Por eso, nunca nos terminó de cerrar la idea de una ficción. Nos dimos cuenta que un documental era la mejor manera de tratarlo”, remarcó.

Entrevistados y fuentes

La búsqueda de información para la realización de la serie fue titánica, sobre todo por la sobreabundancia. “Parte del proceso había empezado mucho antes porque la investigadora y guionista Sofía Mora venía leyendo la causa desde hacía bastante tiempo. Apenas decidimos que íbamos a hacer ‘Carmel’, empezamos a comunicarnos con los futuros entrevistados, las personas implicadas, para contarles cuál era nuestra idea, que estuviera la mayor cantidad de voces posible. Era muy importante que los testimoniantes supieran eso. Y contrariamente a lo que uno podría pensar, que no querrían que esté el que opina distinto, a todos les resultó atractivo el hecho que estuviese el opuesto. Les pareció interesante. Lo cual quiere decir que algo de agua había pasado bajo el puente. Entonces se empezó a armar de esa manera. El trabajo de búsqueda en archivo y grabación de entrevistas llegó hasta casi el fin de la postproducción, estuvimos todo el tiempo investigando y re investigando”, rememoró Hartmann.

“Es una serie de cuatro capítulos, con lo cual implica casi cuatro horas de material, lo cual está bastante bien. el tiempo nos resultó bastante cómodo. Seguro que hay cosas que tuvimos que dejar afuera, un par de entrevistados que lamentablemente no terminaban de formar parte del corpus de las entrevistas. Después la cantidad de material es monstruosa. La serie tiene mucho ritmo, entonces hay muchísimo material de archivo, fotografías y fragmentos de muchos medios de comunicación. Material que enriquece mucho. No siento que hayamos dejado afuera nada sustancial”, apuntó la productora, al repasar el camino transitado. “El documental no es la realidad, para la realidad están esos 18 años que vivieron los protagonistas. Nosotros estamos contando una historia sobre esos 18 años. Entonces, hay que condensar y ser claros pensando en la historia y en el posible espectador”, añadió el director.

Un caso impactante

El lugar en el cual se desarrolló el caso (un country) derivó en un amplio interés del caso en toda la sociedad. Una especie de morbosa fascinación, parecida a la que se observa en la novela “Las viudas de los jueves”, de Claudia Piñeiro. Pero en el caso García Belsunce aparecieron muchas otras aristas. “Las propias vueltas de tuerca que tiene la historia real son increíbles. Si lo querés contar en una película de ficción, te parece que no es verosímil. Hay una cantidad de situaciones, como la del pituto, que si la escribieras en una ficción te preguntarían: ¿qué es esto?. El valor de la realidad en este caso es tremenda. Pasaron un montón de cosas y siguen pasando. Por otro lado está el momento en que sucedió, en medio de una crisis económica. Para los medios de comunicación fue como mirar para otro lugar, fuera de los problemas de la economía y la política”, analizó Ragone.

Hartmann ratificó esa mirada. “Hubo algunos elementos que terminaron siendo casi folclóricos como el pituto, que inauguró casi el uso de una palabra. Y luego lo que pasa es que, como sigue vivo y sus actores han ido de alguna manera dando batalla, vuelve a las planas de los diarios cada tanto. Lo que había sido tan famoso, revive, vuelve a aparecer. En ‘Carmel’, nos preguntamos justamente eso: ¿por qué un caso como este no se puede terminar de resolver?”.

Plazos cumplidos

La pandemia de Covid19 alteró las características de la postproducción de “Carmel” pero no los tiempos. “Me enorgullezco de decir que, pese a la pandemia, pudimos cumplir en tiempo y forma lo que teníamos planeado, ya que la fecha de estreno era noviembre. Fue complejo, ya que tuvimos que terminar la postproducción, la música, los procesos de imágenes, el color, el sonido en forma remota. Fue una experiencia muy poderosa, pero lo pudimos lograr”, destacó Vanessa Ragone.