"Me encuentro muy bien y ya estoy en casa” Mirtha Legrand fue sometida a una operación por una lesión cutánea

Mirtha Legrand tuvo que pasar por el quirófano, pero no para una cirugía estética como se especuló en un principio. La diva de los almuerzos tuvo una operación programada por una lesión en su piel en el sanatorio Mater Dei en el barrio porteño de Palermo.

La propia Mirtha, en declaraciones al sitio Teleshow, manifestó que se trataba de una operación que venía posponiendo en el tiempo y decidió aprovechar el break de su actividad laboral como consecuencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19). “Cuando vi que la pandemia no pasaba, me decidí a hacerlo. Fue ambulatorio y salió todo perfecto. Me encuentro muy bien y ya estoy en casa”, remarcó Mirtha.

La primera información sobre su cirugía le había dado a conocer el periodista Carlos Monti en Confrontados (Canal 9) ayer por la tarde. Pero no había más detalle; sólo que se había tratado de una cirugía cutánea en el mencionado sanatorio y que fue sola, aunque siempre en contacto con su hija Marcela Tinayre y su nieto Nacho Viale.

La intervención duró menos de dos horas y la diva regresó sin mayores complicaciones a hacer reposo en su casa. De acuerdo a algunos trascendidos, Mirtha podría explicar un poco más en detalle a lo que se sometió en el programa del sábado, pero todavía no está del todo confirmada esa noticia.

La salud de Mirtha siempre se maneja en el mayor de los hermetismos. El año pasado cuando fue operada de urgencia de una brida abdominal, que es una obstrucción en la zona que rodea y aprieta el intestino, recién se supo la noticia cuando se canceló el programa de su domingo por mera precaución.

Es que debido a su avanzada edad, la diva de los almuerzos en una paciente sensible en cualquier procedimiento y no se puede escatimar en cuidados.

A la par de su situación de salud, Mirtha ya le hizo saber a varios de sus afectos que no soporta más la cuarentena. Acostumbrada a una vida social activa, la Chiqui básicamente camina por las paredes de su casa en Barrio Parque.

"¡Estoy bien! No es fácil soportar el encierro, tantos días. Lo peor es no ver a los seres queridos y a los amigos. Por momentos me dan ganas de salir, pero no lo hago", dijo en declaraciones a la prensa en julio.

Inquieta como cuentan sus nietos, Mirtha adelantó que tiene lo primero que hará cuando este habilitado es ver a su familia. “Sí, veré si está autorizado. ¡Si termina la cuarentena!”, agregó en ese entonces.

Cabe recordar que durante la cuarentena falleció su hermana, Goldie, lo que representó un duro golpe para Mirtha. En ese entonces, según ella misma relató, su hija la visitó de forma asidua para hacerle compañía. “Sí, vino varios días cuando murió mi amada Goldie. Incluso, se quedó a dormir en el cuarto de huéspedes”, remarcó.