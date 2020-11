https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vuelve a viajar el domingo para jugar lunes con Independiente

¿Cómo fue la primera burbuja de Colón en Buenos Aires?

Se utilizaron dos micros y cuatro choferes durante tres días para el partido con Defensa y Justicia. "Los jugadores no podían salir de las habitaciones, porque no existen más los espacios en común ni el lobby", explicaron. El hotel fue de uso "exclusivo" para Eduardo Domínguez y los jugadores sabaleros.

¡Colón a la cancha! Así saltaba el "Negro" de Eduardo Domínguez al "Tito" Tomaghelo en Florencio Varela, con El Litoral como hace más de un siglo siendo testigo y acompañante del fútbol de Santa Fe. Esta vez, el fotógrafo desde las plateas, por las medidas de prevención en plena pandemia. Crédito: Ignacio Izaguirre - Pool Argra



Por Dario Pignata SEGUIR Más allá del tremendo impacto positivo que generó este 3-0 de la mano del "Barba" Eduardo Domínguez contra Defensa y Justicia el domingo a la mañana, el viaje que debió activar Colón para jugar en Florencio Varela estuvo rodeado de algunas particularidades, más que nada por todas las medidas que debió respetar el sabalero en esta primera mini-burbuja de tres días, primero en Capital Federal y luego en la provincia de Buenos Aires. El Dr. Francisco Rivero, secretario general del club y a cargo de la delegación, ocupó además la nueva figura de "delegado de partido" que exige ahora la Liga Profesional de parte de cada club los días de competencia. El Litoral accedió a algunos de esos detalles que decoraron, en modo pandemia, el primer partido del "Negro" en la nueva normalidad. - Colón debió contratar dos micros y utilizar cuatro choferes en total para esos tres días, ya que le delegación partió el viernes y volvió el domingo - Todos los permisos de circulación estaba sacados previamente, por lo que los micros partieron desde Santa Fe y llegaron directamente al búnker sabalero en la Capital Federal: Feir's Park Hotel. No pararon en ningún lado - El hotel en Capital Federal, el Feir's Park Hotel, fue habilitado "exclusivamente" para las 40 personas de la delegación oficial del Club Atlético Colón. Todas las personas habían sido hisopadas en Santa Fe antes de subirse a los micros - En el hotel, sólo había dos empleados: uno de seguridad en la puerta y un administrativo - En el caso de la persona que estaba afectada a la llamada "atención gastronómica" y suministraba las distintas comidas al plantel, nunca salió de la burbuja durante los tres días. "Fue siempre el mismo", confiaron a El Litoral - ¿Cómo se ubicaron los jugadores?: en el micro, se ubicaron "asiento de por medio" y siempre cada uno contra la ventanilla, para marcar bien la separación. En el hotel, dos jugadores por cada habitación -¿Qué cambió en las medidas de modo Covid-19?: que jugadores del mismo puesto y/o ubicación en campo no podían compartir habitación. "Se mezclaron arquero con delantero, un defensor con un volante y un todocampista con un atacante", para evitar el daño a una misma línea del equipo si pasaba algo - La mayor "rareza", por llamarlo de alguna manera, fue que "los jugadores, salvo para las comidas, no salieron nunca de sus habitaciones". El único "respiro", por llamarlo de alguna manera, fue el sábado a la tarde cuando fueron a entrenar a Casa Amarilla, en las instalaciones de Boca Juniors - Los llamados "lugares en común" del hotel desaparecieron por completo: no hay lobby, no hay bar, tampoco los tradicionales sillones ni las pantallas de TV tan habituales. "Sólo dejaron dos sillas de apoyo", comentaron - La "excepción" para algunos en el Feir's Park Hotel fue una especie de terraza que tiene, donde al estar al aire libre y con ventilación, estaba habilitada para todos. Tenés que leer Para ganar seguido de visitante, Colón lo necesita a Domínguez Cayó mal la designación de Trucco Como se sabe, Colón volverá a jugar este lunes desde las 17 en el Libertadores de América visitando a Independiente de Avellaneda, que esta semana juega Copa Sudamericana en Tucumán (está 1 a 0 arriba el Rey de Copas). En principio, Colón repetiría la modalidad: dos micros, cuatro choferes y 40 personas en total, pero haciendo una sola noche (la del domingo) en el mismo hotel de cabecera. De cara al partido con el "Rojo", ayer a la tarde se movieron en el predio los jugadores que no fueron de la partida ni ingresaron ante Defensa y Justicia. Hoy ya lo hicieron todos juntos, incluso con el retorno del jugador-franquicia Brian Fernández que estaba entrenando en contra-turno con un PF de manera personalizada. Lo que realmente cayó muy mal en el Mundo Colón fue la designación del juez rafaelino Silvio Trucco, con quien el sabalero viene sufriendo fallos injustos, como por ejemplo el último partido de este año, en el calor de febrero y en Santiago del Estero. "Arrancamos bien y justo nos ponen a Trucco, de visitante y contra un grande como es Independiente. Ojalá no pase nada", fue el comentario generalizado. Los números de Silvio Trucco con Colón son contundentes: lo dirigió 12 veces, con nueve derrotas, un empate y apenas dos alegrías para los sabaleros. ¿Podrá también el "Barba" Eduardo Domínguez romper esta racha el lunes en Avellaneda?. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

