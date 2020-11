Joe Biden: "Quiero restaurar la decencia en la Casa Blanca"

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, participó de un pequeño acto con sus seguidores en Scranton, su ciudad natal en Pensilvania, uno de los estados clave para ganar las elecciones.

“Quiero restaurar la decencia y el honor básicos en la Casa Blanca”, dijo el ex vicepresidente en un breve discurso ante un reducido grupo de seguidores. Biden también dijo que se postuló para “unir al país” tras los cuatro años de presidencia Trump.

Biden también habló sobre sus raíces en la ciudad. Dijo que allí aprendió de su familia que “el dinero no determina tu riqueza” y que cada persona tiene la responsabilidad de “cuidar” a los demás.

Hace dos días, Biden se había referido a su ciudad en un mensaje publicado en Twitter. “Scranton, Pensilvania, no es solo de donde soy, es la gente para la que estoy. Lucharé todos los días en la Casa Blanca por los estadounidenses trabajadores que hacen que nuestro país funcione”, escribió entonces junto a un video con fotos de su vida en este centro de clase trabajadora de Pensilvania.

Scranton, Pennsylvania, isn't just where I'm from — it's the people I'm for. I'll fight every single day in the White House for the hardworking Americans who make our country run. pic.twitter.com/vahd9rc1Ja